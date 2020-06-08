الفنانة شيرين عبدالوهاب تكشف حقيقة إصابتها بـ”كورونا” ونقلها المرض لوالدتها المسنة

انتشر خلال الساعات الماضية خبراً مفاده إصابة الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب بفيروس كورونا ونقلها العدوى لوالدتها المسنة.

وأوضحت تقارير محلية جرى تداولها -استندت على مصادر مقربة من شيرين- أن الفنانة أجرت تحليل الكشف عن كورونا وظهرت العينة الأولى إيجابية الأمر الذي تسبب في تخوف شديد من نقلها العدوى لباقي أفراد الأسرة فأجرت تحليلًا ثانيًا وجاءت نتيجته سلبية.

لكنّ شيرين عبد الوهاب خرجت عن صمتها، وردّت في تصريحات صحفية على تلك الأنباء.

وقالت شيرين إن كل ما تردد بشأن ظهور أعراض عليها وإجرائها تحليل الكشف عن كورونا أكثر من مرة للوقوف على حقيقة إصابتها عارٍ تمامًا من الصحة، مشيرة إلى أنها لم تظهر عليها أي أعراض حتى تُجري تحليل كورونا.

واستنكرت شيرين عبدالوهاب ما أشيع حولها في هذا الصدد واصفة تلك الشائعات بالمغرضة ومجهولة المصدر، وأوضحت أنها تتمتع بصحة جيدة ولا تظهر عليها أية أعراض.

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