تركيا وجهت ضربتها القاضية.. “السراج” سيقوم بزيارة خاطفة إلى روسيا وهذه التفاصيل

كشف المحامي الكويتي وعضو مجلس الأمة الأسبق “ناصر الدويلة” عن تطورات جديدة في العلاقة بين روسيا وحكومة الوفاق الوطني وبرعاية تركية، تهدف لوقف الإمداد الروسي لقوات المنقلب خليفة حفتر، أثناء المعارك الضارية المشتعلة منذ شهور طويلة في ليبيا.

وقال “الدويلة” في تغريدته التي لقيت تفاعلاً واسعاً وأثارت حالة من الجدل حولها ورصدتها (وطن): “من المتوقع أن يقوم السراج بزيارة خاطفة إلى روسيا يوقع فيها بعض الاتفاقيات و ينهي أي دعم روسي لحفتر، و قد يقدم هدية معنوية كبيرة لبوتن لتساعده في الانتخابات القادمة”.

من المتوقع ان يقوم السراج بزيارة خاطفة الى روسيا يوقع فيها بعض الاتفاقيات و ينهي اي دعم روسي لحفتر و قد يقدم هدية معنوية كبيرة لبوتن لتساعده في الانتخابات القادمة وذلك بناء على نصيحة تركيا ولابأس فالسياسه فن الممكن و يكفي حفتر دعم السيسي وما بينهما على الطبيعة الا مسافة السكه — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) June 8, 2020

وتابع الدويلة في تغريدته: ” وذلك بناء على نصيحة تركيا، ولا بأس فالسياسة فن الممكن، و يكفي حفتر دعم السيسي وما بينهما على الطبيعة الا مسافة السكة”.

وأثارت تغريدة الدويلة عديد من ردود الأفعال حولها، وفي ذلك قال أحد المغردين معلقاً: “على أساس السيسي الطرطور يقدح من راسه، السيسي يحركه الغرب لتأدية مهامهم و إذا تخلت روسيا عن حفتر دايركت سيتخلى الطرطور عنه”.

على أساس السيسي الطرطور يقدح من راسه!!

السيسي يحركه الغرب لتأدية مهامهم واذا تخلت روسيا عن حفتر دايركت سيتخلى الطرطور عنه — إسلام (@iss56564369) June 8, 2020

فيما قال آخر: “نصيحة ذكية وخصوصا أن روسيا غير قادرة على الاعتراف بوجودها غير الشرعي ومهددة بتدخل الناتو، وزد على ذلك جيش الوفاق يتسلح كل يوم بسلاح استراتيجي ولديه حلفاء قويين وشرعيين لذلك وجودها مزعج لها هناك وسيكلفها كتيراً”.

نصيحة ذكسة وخصوصا أن روسيا غير قادرة على الإعتراف بوجودها الغير الشرعي ومهددة بتذخل الناتو وزد على ذلك جيش الوفاق يتسلح كل يوم بسلاح استراتيجي ولديه حلفافقويين وشرعيين لذلك وجودها مزعج لها هناك وسيكلفها كتيرا — M.S (@MS30926196) June 8, 2020

وتستمر المعارك المشتعلة في ليبيا بين قوات الجنرال المنقلب خليفة حفتر المدعوم من مصر والإمارات وفرنسا، مقابل قوات حكومة الوفاق الوطني المنتخبة والمعترف بها دوليا، بقيادة فايز السراج، مع تسجيل تقدم ملحوظ جداً لقوات الوفاق ضد قوات حفتر.

واستدعت هذه التطورات أن يقوم حفتر بجولة استنجاد بحلفاءه في الإمارات ومصر، ورفض روسيا لاستقباله، مع استمرار تقدم قوات حكومة الوفاق لتحكم كامل سيطرتها على محيط العاصمة طرابلس وتعيد قوات حفتر عشرات الكيلومترات باتجاه الجنوب والشرق.

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