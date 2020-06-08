تركيا وجهت ضربتها القاضية.. “السراج” سيقوم بزيارة خاطفة إلى روسيا وهذه التفاصيل
كشف المحامي الكويتي وعضو مجلس الأمة الأسبق “ناصر الدويلة” عن تطورات جديدة في العلاقة بين روسيا وحكومة الوفاق الوطني وبرعاية تركية، تهدف لوقف الإمداد الروسي لقوات المنقلب خليفة حفتر، أثناء المعارك الضارية المشتعلة منذ شهور طويلة في ليبيا.
وقال “الدويلة” في تغريدته التي لقيت تفاعلاً واسعاً وأثارت حالة من الجدل حولها ورصدتها (وطن): “من المتوقع أن يقوم السراج بزيارة خاطفة إلى روسيا يوقع فيها بعض الاتفاقيات و ينهي أي دعم روسي لحفتر، و قد يقدم هدية معنوية كبيرة لبوتن لتساعده في الانتخابات القادمة”.
وتابع الدويلة في تغريدته: ” وذلك بناء على نصيحة تركيا، ولا بأس فالسياسة فن الممكن، و يكفي حفتر دعم السيسي وما بينهما على الطبيعة الا مسافة السكة”.
وأثارت تغريدة الدويلة عديد من ردود الأفعال حولها، وفي ذلك قال أحد المغردين معلقاً: “على أساس السيسي الطرطور يقدح من راسه، السيسي يحركه الغرب لتأدية مهامهم و إذا تخلت روسيا عن حفتر دايركت سيتخلى الطرطور عنه”.
فيما قال آخر: “نصيحة ذكية وخصوصا أن روسيا غير قادرة على الاعتراف بوجودها غير الشرعي ومهددة بتدخل الناتو، وزد على ذلك جيش الوفاق يتسلح كل يوم بسلاح استراتيجي ولديه حلفاء قويين وشرعيين لذلك وجودها مزعج لها هناك وسيكلفها كتيراً”.
وتستمر المعارك المشتعلة في ليبيا بين قوات الجنرال المنقلب خليفة حفتر المدعوم من مصر والإمارات وفرنسا، مقابل قوات حكومة الوفاق الوطني المنتخبة والمعترف بها دوليا، بقيادة فايز السراج، مع تسجيل تقدم ملحوظ جداً لقوات الوفاق ضد قوات حفتر.
واستدعت هذه التطورات أن يقوم حفتر بجولة استنجاد بحلفاءه في الإمارات ومصر، ورفض روسيا لاستقباله، مع استمرار تقدم قوات حكومة الوفاق لتحكم كامل سيطرتها على محيط العاصمة طرابلس وتعيد قوات حفتر عشرات الكيلومترات باتجاه الجنوب والشرق.
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