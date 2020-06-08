ألمانيا تُفشل عملية إرهابية كادت أن تتسبب بمجزرة جديدة للمسلمين هناك وتفاصيل مرعبة

ألقت السلطات الألمانية القبض على رجل أعلن عبر شبكة الانترنت، بأنه ينوي تنفيذ هجوم ضد مسلمين، على وتيرة الهجوم على المسجدين في “كرايستشيرش” بنيوزيلندا، والذي تسبب بمقتل العشرات من المصلين.

وبحسب ما قال المكتب المركزي لمكافحة الإرهاب، اليوم الاثنين، بأن المشتبه به الذي يبلغ من العمر 21 عاماً، دخل السجن السبت الماضي، بعد أن تم اعتقاله في هيلدسهايم في ساكسونيا السفى.

ولفت المكتب في بيان بأنه عثر في منزله على أسلحة “قد يكون تم شراؤها لتنفيذ مخططه بشأن هجوم” موضحاً بأن الشاب قرر تنفيذ هجومه بنفس الطريقة التي تم بها مهاجمة المسجدين في نيوزلندا للعام 2019، وتسبب بمقتل 51 شخصاً من المتواجدين داخل المسجد.

وعثر أيضاً رجال الشرطة في الأجهزة الالكترونية الخاصة بالشاب على لفات ذات محتوى “يميني متطرف” وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية اليوم الاثنين.

وتأخذ السلطات الأمنية الألمانية بعين الاعتبار إرهاب اليمني المتطرف كتهديد أول لأمن البلاد، حيث وقعت هجمات عدة في الأشهر الماضية في البلاد، منها اغتيال نائب محافظ مؤيد لاستقبال مهاجرين، في يونيو 2019.

وفي أكتوبر تشرين الأول 2019، يوم عيد الغفران حاول رجل قريب من اليمين المتطرف الدخول لكنيس في هال لتنفيذ هجوم، وعندما فشل في ذلك قام بقتل امرأة وموظف مطعم قبل أن يتم اعتقاله.

وفي فبراير أيضاً قتل تسعة أشخاص في هانا قرب محافظة فرانكفورت، جميعهم أجانب، في إطلاق نار مزودوج على حانات لتدخين الشيشة، قبل أن يقدم القاتل على الانتحار.

وتأتي عملية إحباط الهجوم الإرهابي على المسلمين في المانيا بعد إحباط مخطط مشابه في فبراير الماضي، تمثل بمخططات “مرعبة” تتضمن هجمات متعددة على المساجد واللاجئين في البلاد، قامت بالعمل عليها مجموعة من اليمين المتطرف.

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