نجل وزير سعودي يقلب الطاولة ويكشف تفاصيل “لعبة العروش” التي استخدمها ابن سلمان لابتزاز والده

اتهمت عائلة الوزير السعودي السابق، مستشار ولي العهد السابق محمد بن نايف، سعد الجبري، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان باعتقال اثنين من أبنائها كرهائن في “لعبة عروش” تجري في المملكة، من أجل إجبار سعد الجبري، المقيم في كندا على العودة للسعودية.

وقالت صحيفة “The Globe and Mail”، إن سعد الجبري، 61 عاماً، هو مسؤولٌ أمني سعودي كبير ساعَدَ في مدِّ الجسور بزياراته إلى وزراء الحكومة الكندية ومسؤولي استخباراتها، ويعيش بهدوءٍ في كندا مع بعض أفراد عائلته منذ العام 2017.

ويقول خالد الجبري، أحد أبنائه، إن اثنين من أشقائه اختُطِفا في المملكة السعودية هذا الربيع ولم يُسمَع عنهما شيء من حينه، لافتاً إلى أن العائلة تخشى أنهما يُحتُجزان كـ”ورقة مساومة” بيد الأمير المراهق، الذي يحاول إجبار الوالد على العودة.

وحسب الصحيفة، فإن العائلة كانت تعيش في كندا دون أن تجذب الانتباه إليها، لكن أفراد العائلة يريدون الآن أن يعرف العالم عن اعتقالات مارس/آذار التي وقعت في المملكة لعمر، 21 عاماً، وسارة، 20 عاماً.

وقال خالد الجبري للصحيفة: “في قلب هذه القصة برمتها، هناك اثنان من الأبرياء اللذين كانا يجب أن يكونا معنا هنا في تورونتو، لا نعرف حتى إذا كانا ميِّتين أم حيَّين، هل هما بخير؟ هل تعرَّضا للتعذيب؟”.

وتشير الصحيفة، إلى أن محمد بن سلمان يوطِّد سلطته من خلال إزاحة واعتقال الفصائل الملكية المُنافِسة وحلفائها، لتعبيد الطريق من أجل أن يصبح ملكاً، وأن الجبري عاش وعائلته لعدة سنوات يكتنفهم الخوف، حيث قال الجبري، مُتحدِّثاً باسم عائلته: “لم نكن نريد أن نتورَّط في لعبةٍ سياسية على العرش”.

شهادة الاستخبارات الكندية

وفي السياق، قال ألان تريدنيك، المسؤول السابق بالاستخبارات الكندية والمتقاعد الآن: “كان لسعد دورٌ فعَّال في تطوير التعاون من أجل حماية الأرواح والمصالح الكندية”.

نَسَبَ مسؤولون أمريكيون عملوا سابقاً في مكافحة الإرهاب الفضل للجابري في المساعدة على وقف مؤامرات تنظيم القاعدة الإرهابي ضد المدنيين الأمريكيين.

كما امتدَّت العلاقة الأمنية أيضاً لتشمل التجارة، وأثناء توليه وزارة السلامة العامة الكندية بين عاميّ 2010 و2013، زار السياسي المُحافِظ فيك تويز منطقة الخليج وقابل سعد الجابري عدة مرات.

تويز، كتب في رسالةٍ له: “لقد استمتعت بلقائه لتبادل وجهات النظر معه حول العلاقات الأمنية الثنائية المتنامية، وخاصةً المشاركة الواعدة للمؤسَّسة التجارية الكندية في برنامج تحديث وزارة الداخلية”.

من وزير إلى مهاجر

وفي العام 2015 أصبح الجبري وزيراً في الحكومة السعودية تحت رعاية محمد بن نايف، الذي كان حينها ولياً للعهد، لكن بعد عامين، تدهور حاله حين عيَّن الملك ابنه ولياً للعهد. وباعتباره وريثاً للعرش، وَضَعَ محمد بن سلمان بن نايف قيد الإقامة الإجبارية.

وخلال صيف 2017، سافَرَ أغلب أعضاء عائلة الجابري إلى الخارج، إذ قرَّروا أنه سيكون من الحكمة أن يشقوا طريقهم إلى كندا، حيث ذهب خالد الجابري لدراسة الطب بجامعة ماكغيل في عام 2010.

وقال الجبري: “كندا هي وطننا، وهي ملاذٌ آمن”، وأضاف أن عائلته -بمن فيها ثلاثة أشقاء آخرين تتراوح أعمارهم بين 33 و18 و9 أعوام- هاجروا واتَّبعوا كامل الإجراءات الرسمية.

قلق كندي

بدورها عبرت الحكومة الكندية عن قلقها إزاء القضية، وقالت سيرين خوري، المُتحدِّثة باسم دائرة الشؤون الدولية الكندية: “يساور القلق كندا بشأن احتجاز ابن وابنة سعد الجابري في المملكة السعودية”.

وكان من الأسهل استهداف الشقيقين في المملكة السعودية، ففي صيف 2017، كان عمر وسارة لا يزالان في المملكة يجهِّزان تأشيرتيهما من أجل الدراسة في الولايات المتحدة. لكن حين حاولا الصعود على متنِ رحلة طيرانٍ خارجية، اكتشفا أنهما محظوران من السفر.

وعلى مدار الأعوام الثلاثة الماضية، لم يُسمَح لهما بمغادرة المملكة السعودية، رغم أن الدكتور الجابري يقول إنهما كانا يتصلان هاتفياً بالعائلة في كندا ليلاً.

وتوقَّفَت الاتصالات الهاتفية في 16 مارس/آذار، وتقول العائلة إن ذلك هو الوقت الذي دوهِمَ فيه منزل العائلة فجراً في الرياض، ولم يسمع منهما أحدٌ مذاك الحين، فيما يأمل أفراد العائلة أن يروهما يوماً ما في كندا.

وفي وقت سابق، كشف موقع “ميدل إيست آي”، سبب فرار المسؤول الاستخباراتي السعودي السابق سعد الجبري من بلاده إلى كندا.

وقال الموقع إن السبب يعود للضغوطات والتهديدات التي تلقاها من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان .

ووفقاً لمقال كتبه ديفيد إغناتيوس في صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، فإن الجبري التقى في أيلول/ سبتمبر 2015 مدير المخابرات الأمريكية السابق جون برينان، أثناء زيارة إلى واشنطن لم يكن محمد بن سلمان على معرفة بها، وبعد عودته صدر مرسوم ملكي بعزله من منصبه.