موضي الشمراني.. هاشتاج يتصدر “تويتر” بسبب مافعلته مُطربة سعودية شعبية عبر “بث مباشر”!

تصدر وسم #موضي_الشمراني مواقع التواصل الاجتماعي، وكان الأكثر تداولاً بين السعوديين، وذلك بعد رد الفنانة السعودية الشعبية موضي الشمراني على الإساءات والتنمر الذي تتعرض له بسبب لون بشرتها، وبدايتها الفنية.

وانطلق الهاشتاج بعدما قامت موضي بنشر فيديو عبر “انستجرام” ظهرت خلاله تحيي حفلاً شعبياً إلكترونياً في منزلها، وتُغني “حن الغريب”، لكنها تفاجأت بتعليقات تصفها بـ”الطقاقة”، فانفعلت وقالت: “طقاقة يعني يدي تطق، شايفين يدي تطق، وهذا الشيء يشرف، واللي مو عاجبه يطق راسه في الجدار، وأنتوا يافنانات، لو أحد قالكم طقاقة قوليله طلعلي ترجمته من القاموس، أو من جوجل، أو أي مكان، لو لها معنى أديكم مليون”.

ثم ردت على من يصفها بـ”العبدة”، وقالت: “هل أنت يا انسان عبد ربك والا عبد مين.. سؤال انت عبد ربك والا عبد مخلوق.. فأنا أتشرف اني عبد لربي مش عبد لأحد.. حنا عبيد الله ونتشرف.. وانا مبسوطة اني سمرة.. في سيدات تروح تتشمس مشان تصير سمرا.. يا حلونا يا سمر.. احنا تان رباني”.

وتفاعل الجمهور مع موضي الشمراني، خاصة أنها لم تنتهج أسلوب الفاشينستات وبعض الفنانات في البكاء واستعطاف الجمهور، وأثنوا على شجاعتها وقوتها، بينما سخر آخرون من إقامتها حفل زفاف إلكتروني لتستمر بعملها.

كلام كبيير والله و بوقته من #موضي_الشمراني عن العنصرية اللي تعرضت لها بتعليقات الأنستقرام وهي تبث على الهواء ، أعجبتني ثقتها وقوتها مابكت وحاولت تستعطفهم 👍🏻 pic.twitter.com/Evyu9mPk2a — ناصر السهلي (@nsnr__5) June 7, 2020

الدخله و الا الطق و الا الصوت و الحماس 👏🏻👏🏻👏🏻 ضيعووووني هنا بليززز 🤣😂حمممماس #موضي_الشمراني pic.twitter.com/SBpe6prMfi — Joj (@Thurayaa28) June 7, 2020

#موضي_الشمراني النفسيه تحتاج موضي ومجموعه بنات ونرقص لين يطيح اللي براسنا 😭💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻 pic.twitter.com/eupW0nmjyz — مُبعثرة . (@i_ms3) June 7, 2020

غش مفروض يعلمونا من بدري نزبط قهوتنا وحلانا ونحظر العرس الالكتروني ترا محتاجينه #موضي_الشمراني pic.twitter.com/qL6jngQkso — مُنى…🇪🇬🇸🇦 (@x_Z70) June 7, 2020

#موضي_الشمراني



بدري يعني لما رقصتوا وضحكتوا وخلصتوا جيتوا هنا تعطونا خبر pic.twitter.com/uQU0QslOD5 — هلاليه Hfc (@h_hfc14) June 7, 2020

يعني المانع بس فرع النساء 🤣🤣🤣

ي حليلها والله #موضي_الشمراني



pic.twitter.com/6HDsW6Bxr1 — احمد الحربي (@alhrbi_ahmd1) June 7, 2020

غش مفروض يعلمونا من بدري نزبط قهوتنا وحلانا ونحظر العرس الالكتروني ترا محتاجينه #موضي_الشمراني pic.twitter.com/qL6jngQkso — مُنى…🇪🇬🇸🇦 (@x_Z70) June 7, 2020

وعُرفت موضي الشمراني بأغانيها الشعبية التي كانت تتصدر حفلات الزفاف السعودية، لكن الجمهور شاهد شكلها لأول مرة أثناء إحيائها لأمسية غنائية في مطعم الدراعة بالبوليفارد ب‍الرياض.

وتداول النشطاء آنذاك الفيديو بكثافة ليُشاهدوا المطربة التي عرفوها بالصوت فقط، وظهرت لأول مرة للكثيرين منهم.