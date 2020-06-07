لجنة الأوبئة الأردنية تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن كورونا.. وهذا ما حدث قبل 6 أعوام

أفاد الناطق باسم لجنة الأوبئة الأردنية “نذير عبيدات” بأن الأردن شهدت عام 2014، حالة وفاة لمريض أصابه فيروس جديد في حينها من فيروسات كورونا، يسمى “متلازمة الشرق الأوسط التنفسية” ميرس”.

وأوضح “عبيدات” في حديثه لإذاعة “حسني” الأردنية اليوم الأحد، بأن هذا الفيروس جاء بعد عدة سنوات من ظهور فيروس “سارس”، لافتاً لأن جميع تلك الفيروسات تنتمي لعائلة “كورونا”.

وأشار عبيدات بأن المملكة الأردنية سجلت بذلك الوقت عدد من الإصابات، وأن حالة الوفات كانت لمصاب يعاني من مرض مناعي مزمن، مع تأكيده بأن سبب الوفاة كان فيروس كورونا ميرس، وليس بسبب “كوفيد19 المستجد”.

وقال الناطق باسم لجنة الأوبئة خلال مقابلته الإذاعية بأن فيروس كورونا “ميرس”، ظهر اولاً في الأردن، وتشكلت بؤرة مرضية له، وفي ذلك الوقت لم يتم تشخيص المرض، وتم الاحتفاظ بعينات من المرضى.

وتابع:”ولكن بعد عدة أشهر ظهرت حالات في السعودية وتم التعرف على فيروس “ميرس” وتوفير فحص مخبري له، وعند فحص العينات تبين بأن الفيروس بالأردن هو نفسه الذي في السعودية.”

وشهدت المملكة الأردنية منذ بداية وباء كورونا قبل عدة أسابيع، حالة من الإغلاق وحظر التجول المختلف بين كلي وجزئي، تخلله إغلاق شامل لكافة التجمعات البشرية وأماكن الاحتكاك، ضمن جملة إجراءات اتخذتها السلطات الأردنية لمجابهة خطر انتشار الفيروس.

ونجحت السلطات الأردنية بالفعل في حصر الفيروس، وشهدت معظم المحافظات الأردنية مؤخراً عودة للحياة بشكلها الطبيعي دون تأثر بأي إجراءات احترازية تذكر.