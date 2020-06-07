غادة عويس تحرج ولي عهد أبوظبي بصورة من مسجد الشيخ زايد بعد نشر مقرب منه صورا فاضحة مفبركة لها

شنت الإعلامية والمذيعة المعروفة بقناة “الجزيرة” غادة عويس، هجوما عنيفا على الذباب الإماراتي والحسابات المأجورة التي يدعمها ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد لتشويه خصومه ومعارضي الإمارات وشيطنتهم عبر المزاعم والأكاذيب والفبركة.

وأحرجت “عويس” ولي عهد ابوظبي محمد بن زايد بشكل غير مباشر بعد نشر صبيه حمد المزروعي، صورا فاضحة مفبركة ادعى أنها تعود لها في محاولة لإسكاتها وثنيها عن فضح مخططات الإمارات.

ونشرت مذيعة الجزيرة في تغريدة لها بتويتر رصدتها (وطن) صورا لإيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي تظهر في إحداها وهي داخل مسجد الشيخ زايد بالإمارات خلال زيارتها العام الماضي، وصورا أخرى تظهرها بلباس البحر في أماكن مختلفة.

لا يكفي ان تحترم إيفانكا المختلفة عنك ثقافيا ودينيا وأن تجول بها في مساجدك فقط لانها ابنة من له سلطة عليك،يجب تكريس احترام المرأة في مجتمعك اولا ومنع مزارع ذبابك التي ترفع صورك من نشر البذاءة والفبركة والذكورية والتخلف. pic.twitter.com/V8S0k34clU — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) June 7, 2020

وعلقت بقولها في رسالة مبطنة لـ ابن زايد دون التصريح باسمه:”لا يكفي ان تحترم إيفانكا المختلفة عنك ثقافيا ودينيا وأن تجول بها في مساجدك فقط لانها ابنة من له سلطة عليك،يجب تكريس احترام المرأة في مجتمعك اولا ومنع مزارع ذبابك التي ترفع صورك من نشر البذاءة والفبركة والذكورية والتخلف.”

يشار إلى أنه وكالعادة لم يجد الذباب وكتائب ابن زايد الإلكترونية سوى الطعن بشرف غادة عويس والتطاول عليها بدلا من الرد على ما تنشره، وأطلق ولي عهد أبوظبي صبيه حمد المزروعي الذي يحظى بدعم وحماية خاصة منه للطعن في شرفها بنشر صور مفبركة.

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ونشر “المزروعي” قبل أيام في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) ونترفع عن نشرها، صور مفبركة تظهر سيدة بلباس السباحة في حمام خاص للسباحة، زعم أنه في منزل رئيس قناة الجزيرة وأن هذه الصور تعود للإعلامية غادة عويس.

وشن ناشطون هجوما عنيفا على صبي محمد بن زايد، مؤكدين على فجر عيال زايد في الخصومة وخوضهم في أعراض مخالفيهم ومعارضيهم بالفبركة والإشاعات في محاولة للنيل منهم.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتطاول فيها ذباب الإمارات وصبيان ابن زايد على مذيعة “الجزيرة”، وسبق أن نشروا صورا خارجة مفبركة لها.

وردت عليهم حينها بقولها:”“حتى هذه اللحظة لم أفهم سبب حقد أنظمة السعودية والإمارات والبحرين ومصر وعملائهم ومرتزقتهم وجواسيسهم على قطر والجزيرة وعلى غادة عويس”.

ونفت غادة عويس حينها أن تكون هذه الصور لها، وكتبت: “مضحك أسلوب جيش #دول_الحصار الإلكتروني في ترهيب الصحافيين ومكافحة حرية التعبير.بذاءة وفبركة صور وحملات بتويتر من حسابات وهمية ومحاولات تشويه من لا يروق لهم.يا ذباب”

وتابعت ساخرة:”كان غيركم أشطر! هذه الحملات دشّنها ب٢٠١١ شبيحة الأسد ولن تنتهي بذباب مبس ومبز، “أعلى ما في خيلكم إركبوه”.

وسبق أن نشر الناشط الإماراتي المعروف عبدالله الطويل، عبر حسابه “بتويتر” تغريدة تفيد بتقاضي المغرد الإماراتي البذيء “حمد المزروعي” مبالغ مالية كبيرة وراتب شهري خيالي من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد بهدف الإساءة لقطر وسلطنة عُمان تحديدا.

الناشط الإماراتي قال في تغريدته التي رصدتها (وطن) حينها وأرفق بها صورة للمزروعي:”موظف أمن الدولة مدلل من قبل محمد بن زايد، يحصل على راتب شهري خيالي بهدف الإساءة لقطر ولسلطنة عمان بالتخصص”

وتابع موضحا طبيعة عمل المغرد البذيء صاحب الصلاحيات الواسعة في أبوظبي حيث لا يعاقب من أي جهة على خوضه في أعراض الكثيريين:”مسئول عن جيش الكتروني مقابل مبلغ لكل مغرد”.

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