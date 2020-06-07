الحل دائما في مسقط.. طائرة عُمانية ستطير إلى الدوحة في مهمة رسمية بسبب “تعنت” السيسي

أفادت صحيفة “الوطن” المصرية، بأنه تم الاتفاق مع شركة طيران “السلام” العمانية، بأن تنقل المصريين العالقين في قطر لسلطنة عمان وبعدها يتم نقلهم لمصر.

ويأتي ذلك بعد شهور من التعنت والرفض من قبل السلطات المصرية الاستجابة لمناشدات المصريين العالقين هناك، بالعودة لبلادهم.

ولفتت الصحيفة نقلاً عن مصادرها بأن شركة “إير كايرو” التابعة لوزارة الطيران المدني المصرية، ستقوم بإعادتهم من مسقط لأرض مصر، ولكنها تنتظر قرار مجلس الوزراء لتحديد موعد العودة خلال أسبوع على أعلى تقدير، مشيرة لأن الدولة المصرية استجابت لنداءات المصريين العالقين في قطر وستكون المرحلة الأولى لما قرابة 1900 مصرياً.

وكان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة مصر للطيران “رشدي زكريا”، أكد أيضا بأن الطائرات تنتظر قراراً رسمياً لإجلاء المصرين العالقين في قطر.

ويأتي هذا الحل لمشكلة المصريين العالقين في قطر بعد أسابيع طويلة من التعنت المصري الذي لا زال حتى اللحظة، من أن تتم عملية السفر بشكل مباشر من الدوحة للقاهرة، رغم قيام قطر بعرض نقل المصريين العالقين على نفقتها الخاصة، ولكن قوبل هذا العرض برفض غير مبرر من نظام السيسي.

ويأتي التعنت المصري ذلك تبعاً لإجراءات الحصار والتعامل المتبع مع دولة قطر من قبل مصر، والإمارات والسعودية والبحرين، منذ أكثر من ثلاثة سنوات، بدعوى قيام قطر “بدعم الإرهاب” في عديد من البلدان العربية، الأمر الذي نفته الأخيرة جملة وتفصيلا.

وكانت سلطة الطيران المدني المصرية قررت توقف حركة الطيران سواءً القادم أو المغادر، من المطارات المصرية منذ تاريخ 19 مارس الماضي، وتم استثناء خمس حالات من قرار التعليق شملت رحلات الشحن الجوي ورحلات الشارتر، لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.