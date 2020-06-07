“يجب أن تدفنوا رؤوسكم في التراب”.. “شاهد” رسالة نارية من فتاة ليبية إلى حكام الإمارات هذا ما جاء فيها؟!

وجهت مواطنة ليبية، رسالة نارية إلى حكام الإمارات، متهمةً إياهم بإشعال الحروب والفتن في الدول العربية والعمل على تدميرها.

وأظهر مقطع فيديو، تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ورصدته “وطن”، المواطنة الليبية التي قالت لـ “سفهاء” أبوظبي: “ألا تشعرون بالخجل والعار؟؟، يجب أن تدفنوا رؤوسكم في التراب”.

وأضافت الفتاة الليبية: “أنتم ساهمتم في إشعال الحروب ودمرتم ليبيا واليمن.. وقتلتم الناس.. والله لن ننسى ولن نسامح جرائمكم بحق الشعب الليبي”.

مواطنة ليبية تخاطب سفهاء #أبوظبي:

ألا تشعرون بالخجل والعار؟؟ يجب أن تدفنوا رؤوسكم في التراب.. أنتم ساهمتم في إشعال الحروب ودمرتم ليبيا واليمن.. وقتلتم الناس.. والله لن ننسى ولن نسامح جرائمكم بحق الشعب الليبي pic.twitter.com/GM5QGMGSd6 — نحو الحرية (@hureyaksa) June 7, 2020

رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبروا عن اعجابهم برسالة المواطنة الليبية، مؤكدين على أن النظام الإماراتي سعى بكل جهده لتدمير الدول العربية، واشعال الحروب والفتن فيها.

أبناء زايد المتصهينين يتسامحون مع الصهاينة و الهندوس و البوذيين و مع كل الملل لا عدو لهم إلا الإسلام المسلمين ، لذلك يسخرون أموالهم الحرام لقتل العرب و المسلمين .

سيأتي يوم و يحاسبون على جرائمهم . — َAbo ibrahim (@Aboibra29079318) June 7, 2020

#الإمارات لم تشعل الفتن في ليبيا واليمن فحسب .. بل و في تونس و في الصومال و في مصر و حالياً في السعودية ..! — مروان المغربي (@marwan_almaghra) June 7, 2020

كما قالت لن ننسى ولن نتناسى والتاريخ لن يرحم 👌🏻 — mariam hm (@MrmrBnl) June 7, 2020

كلام صواب — Bouazza Hichem (@BouazzaHichem2) June 7, 2020

هم ما عند ابوهم دم اصلا يا بنت الحلال. — محجوب علوي 🇹🇳 (@TUNIS9184) June 7, 2020

دويلة الخمارات وفروخ زايد يهود العرب — محمد سالم (@AlgaziriMohamed) June 7, 2020

والشعب السوري

وقبله الشعب العراقي

وقبله الشعب الفلسطيني — ولد الازمل (@qNk70BQubFUjiXK) June 7, 2020

الجدير ذكره، أن عدة منظمات دولية تتهم الإمارات بدعم اللواء الليبي الانقلابي خليفة حفتر والذي أدى إلى معارك دامية في ليبيا راح ضحيتها الآلاف من أبناء الشعب الليبي، فيما تمول الإمارات عدة مليشيات في اليمن لاستمرار الحرب فيها بين كافة الأطراف.