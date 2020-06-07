“يجب أن تدفنوا رؤوسكم في التراب”.. “شاهد” رسالة نارية من فتاة ليبية إلى حكام الإمارات هذا ما جاء فيها؟!
وجهت مواطنة ليبية، رسالة نارية إلى حكام الإمارات، متهمةً إياهم بإشعال الحروب والفتن في الدول العربية والعمل على تدميرها.
وأظهر مقطع فيديو، تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ورصدته “وطن”، المواطنة الليبية التي قالت لـ “سفهاء” أبوظبي: “ألا تشعرون بالخجل والعار؟؟، يجب أن تدفنوا رؤوسكم في التراب”.
وأضافت الفتاة الليبية: “أنتم ساهمتم في إشعال الحروب ودمرتم ليبيا واليمن.. وقتلتم الناس.. والله لن ننسى ولن نسامح جرائمكم بحق الشعب الليبي”.
رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبروا عن اعجابهم برسالة المواطنة الليبية، مؤكدين على أن النظام الإماراتي سعى بكل جهده لتدمير الدول العربية، واشعال الحروب والفتن فيها.
الجدير ذكره، أن عدة منظمات دولية تتهم الإمارات بدعم اللواء الليبي الانقلابي خليفة حفتر والذي أدى إلى معارك دامية في ليبيا راح ضحيتها الآلاف من أبناء الشعب الليبي، فيما تمول الإمارات عدة مليشيات في اليمن لاستمرار الحرب فيها بين كافة الأطراف.