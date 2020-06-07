“الشرطة السعودية ليس لها أي قيمة”.. “شاهد” سحل شرطي بطريقة مهينة يفجر موجة غضب واسعة وهذا ما جرى

انتشر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو أثار موجة غضب واسعة، يوثق عراكاً بالأيدي بين مواطنين سعوديين ورجل أمن، طرح فيه رجل الأمن على الأرض، وتم التعامل معه دون أي احترام لمكانته القانونية وبذلته العسكرية.

ووثق المقطع الذي رصدته “وطن” وانتشر على نطاق واسع، قيام مواطنين آخرين بالتدخل في النزاع القائم بين الشرطي والرجل الآخر، ومحاولتهم مساعدة الشرطي الذي لم يكن يستطيع السيطرة على ما يجري أو الإمساك بالشاب الذي اعتدى عليه وأهانه.

الشرطي في السعوديه مااااله اي قيمه..!! pic.twitter.com/BwgV8qGFlz — بوغانم (@bu_GHANIM73) June 7, 2020

وأثار المقطع الذي تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ردود أفعال عديدة من قبل المتفاعلين عبر الموقع، حيث منهم من اعتبر بأن هذا ليس بالشيء الجديد على المملكة العربية السعودية، وأنه منذ زمن طويل هناك نزعة قبلية في المملكة من قبل العائلات والقبائل التي ترى في رجال الشرطة مجرد خدم لهم لا يجب احترامهم.

أقرأ أيضاً: مؤشرات إيجابية بشأن مبادرة كويتية جديدة لحل أزمة الخليج ستبدأ بهذه الخطوة.. وتعليق رسمي من قطر

وسبق أن وثقت عدة مقاطع فيديو فيما مضى شبان سعوديين يقومون بإهانة رجال شرطة يكبرونهم بالسن، لمجرد أنهم من قبيلة كبيرة ولها شأن في السعودية.

ويأتي هذا المقطع بالتزامن مع حالة الطوارئ المفروضة في المملكة لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد19” والذي تسبب بحالة من الشلل في كافة أرجاء المملكة دون أي قدرة على السيطرة عليه بشكل محكم.

لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: https://t.me/watanserb