الفنانة الإماراتية بدرية أحمد تبحث عن هذا “الحليوة”: “دلوني على بيته وبعدين أخبركم”!

مجدداً، أثارت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد جدلاً بفيديو قالت فيه إنّها تبحث عن شاب “حليوة” .

وطلبت بدرية أحمد من متابعيها أن يرشدوها الى بيت الشاب أو إعطائها رقم هاتفه للتواصل معه، مبديةً إعجابها بوسامته .

وقالت: “بس دلوني بيته وبخبركم .. ما تريدون تسمعون خبر سعيد؟!”.

وعبّرت بدرية أحمد عن استغرابها من “غيرة” الفتيات وحتى الشبان من متابعيها بعد نشرها صورة الشاب الوسيم .

بدرية احمد : من يعرف الولد الحليوو؟ دلوني على بيته او اعطوني رقم تلفون بيته !#مريم pic.twitter.com/WRQY8xX5cM — هيئة المشاهير (@CelebrityArb) June 6, 2020

يأتي هذا الفيديو، بعد آخر نشرته بدرية أحمد جدلاً واسعاً بتصريحها حول فتيات السعودية.

وقالت بدرية: “السعوديات كلامهن كتير حلو، من زمان وايد أحبهم، أصدقائي وحبايبي وأموت عليكم”.

وبالغت بدرية حين تمنت أن تكون ذكراً من أجلهن قائلة: “البنات السعوديات فيهم دلع وجمال وأخلاق، يثيرون الجنون، خاصة حين يتحدثون، ياليت الله خلقني ذكراً لأتزوج 4 سعوديات، فتيات حلوات وقويات”.

وتابعت بدرية: “أنا أتمنى أن يتزوج أبنائي من سعوديات، أقسم أن هذه أمنيتي، وأن ينجبوا لي حفيدة سعودية تقول لي يالبى قلبك وعيونك”.

وخوفاً من غضب الإماراتيات، قالت بدرية: “أنا أحب بنات بلادي وأعزهم وأحترمهم، لكن السعودية غير، صدقوني كل بنات الخليج تاج على راسي”.