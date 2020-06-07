بدرية أحمد تبحث عن شاب وسيم
بدرية أحمد تبحث عن شاب وسيم
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الفنانة الإماراتية بدرية أحمد تبحث عن هذا “الحليوة”: “دلوني على بيته وبعدين أخبركم”!

كتب وطن
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مجدداً، أثارت الفنانة الإماراتية جدلاً بفيديو قالت فيه إنّها تبحث عن شاب “حليوة” .

وطلبت بدرية أحمد من متابعيها أن يرشدوها الى بيت الشاب أو إعطائها رقم هاتفه للتواصل معه، مبديةً إعجابها بوسامته .

وقالت: “بس دلوني بيته وبخبركم .. ما تريدون تسمعون خبر سعيد؟!”.

وعبّرت بدرية أحمد عن استغرابها من “غيرة” الفتيات وحتى الشبان من متابعيها بعد نشرها صورة الشاب الوسيم .

يأتي هذا الفيديو، بعد آخر نشرته بدرية أحمد جدلاً واسعاً بتصريحها حول فتيات .

وقالت بدرية: “السعوديات كلامهن كتير حلو، من زمان وايد أحبهم، أصدقائي وحبايبي وأموت عليكم”.

وبالغت بدرية حين تمنت أن تكون ذكراً من أجلهن قائلة: “البنات السعوديات فيهم دلع وجمال وأخلاق، يثيرون الجنون، خاصة حين يتحدثون، ياليت الله خلقني ذكراً لأتزوج 4 سعوديات، فتيات حلوات وقويات”.

وتابعت بدرية: “أنا أتمنى أن يتزوج أبنائي من سعوديات، أقسم أن هذه أمنيتي، وأن ينجبوا لي حفيدة سعودية تقول لي يالبى قلبك وعيونك”.

وخوفاً من غضب الإماراتيات، قالت بدرية: “أنا أحب بنات بلادي وأعزهم وأحترمهم، لكن السعودية غير، صدقوني كل بنات الخليج تاج على راسي”.

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