هكذا سخر “السويدان” من “الإنسحاب التكتيكي” لمليشيا حفتر .. ورسالة قوية لممول الخراب “بن زايد”

بارك الداعية الكويتي البارز د.طارق السويدان لليبيا تحرير ترهونة وبني وليد من مليشيا الإنقلابي خليفة حفتر متمنياً التحرير لمدينة سرت وكل الوطن قريباً .

وتمنى “السويدان” لحفتر وعصابته المزيد من (إعادة الانتشار التكتيكي) إلى أن يخرجوا من كل ليبيا الغالية.وذلك في إشارةٍ ساخرةٍ منه إلى تبريرات الميشيات لهزائهمها المتتالية على يدّ حكومة الوفاق الوطني

وقال الداعية الكويتي: “لا عزاء لمن أنفق المليارات لمحاولة إعادة ليبيا لحكم العسكر الذي هو بلاء على الأمة في كل مكان”.

#ليبياأبارك لليبيا الغالية تحرير ترهونة وبني وليد وقريباً سرت وكل الوطن بإذن الله تعالىوأتمنى لحفتر وعصابته المزيد… Gepostet von ‎د. طارق السويدان Dr. Tareq AlSuwaidan‎ am Samstag, 6. Juni 2020

وتفاعل متابعو الداعية الكويتي البارز مع تدوينته عن تحرير ترهونة وبني وليد، وتمنوا لقوات حكومة الوفاق استمرار تطهير المدن الليبية من مليشيا الانقلابي حفتر المدعوم من عدة دول في مقدمتها الإمارات .

وظهر السبت، أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية أنها بدأت هجوما عسكريا للسيطرة على مدينة سرت وقاعدة الجفرة الجوية.

ومُنيت مليشيا حفتر، في الفترة الأخيرة، بهزائم عديدة على يد الجيش الليبي، الذي أعلن الجمعة، تحرير مدينة ترهونة الاستراتيجية، غداة الإعلان عن استكمال تحرير طرابلس.