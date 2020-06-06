“شاهد” مُسن كويتي يلخص أزمة الوافدين في “دقيقة ونصف” وتأييد واسع لمقترحاته المهذبة

تفاعل ناشطون كويتيون بشكل كبير مع مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل، يوثق حديث أحد المواطنين الكويتيين حول حال التركيبة السكانية بالبلاد، ومدى تأثير الكثافة السكانية من الوافدين على حياة المواطن الكويتي.

وقال المواطن الكويتي والذي يدعى “علي محمد عبدالله” في مقطع الفيديو الذي رصدته وطن: “التركيبة السكانية عملت فينا عملاً مو طيب، بلد صغيرة وفيها تعداد سكاني كبير، وهذه نتيجتها بهالشكل على الوافد وعلى المواطن”.

وتابع: “عانينا الآن من كورونا اللي أجا، ولكن البلد اللي تكون واسعة وهذول الملايين لهم مدن متعددة، مو في مدينة وحدة ينحصرون، وقبل الكورونا نروح نقضي الحاجة مسافة الوقت عشر دقائق، ناخذه بساعة أو أكثر”.

وزاد: “هذا المنطق سليم وكل الوافدين أهلا وسهلا بيهم بنحطهم بعيوننا مو مشكلة هذول بشر يستحقون الحياة الكريمة، ولكن اللي يسع خمسين كيلو، تحط فيه مئة وخمسين، يصير الضغط هائل، يعني الأعداد كبيرة والبلد صغيرة هذا المزعج”.

وأثار المقطع المتداول ردود أفعال عدة من قبل المتفاعلين عبر مواقع التواصل، والذين منهم من أثنى على حديث المواطن المسن، واعتبروا أنه في قمة الذوق والأدب واستطاع توصيل رسالة منطقية ومقنعة وتحترم.

وفي ذلك قال أحد المغردين: ” الكلام هذا يزعل أحد، طبعاً لا لأنه قمة الأدب والاحترام وصل الفكرة بكلمات موجزة، ما شاء الله عليه السهل الممتنع”.

الكلام هذا يزعل احد !!!

طبعاً لا لأنه قمة الادب والاحترام وصل الفكرة بكلمات موجزة

ماشاء الله عليه

السهل الممتنع — DULLAH ALARHAN 🇰🇼 (@ballacko1985) June 6, 2020

فيما علق آخر وقال: ” والله خالك لخص مشكلة برقي وبأدب وحكمة، وصل له احترامي وتقديري لمنطوقه الصحيح والله يحفظه لكم”.

والله خالك لخص مشكلة برقي وبأدب وحكمة، وصل له احترامي وتقديري لمنطوقه الصحيح والله يحفظه لكم. — أسـرار الهزاع (@asrari5) June 6, 2020

ويأتي حديث المسن الكويتي، بالتزامن مع حالة تجاذب وتشاحن كبيرة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي بالكويت، بين وافدين ومواطنين كويتيين، بالأخص من الجنسية المصرية، حول الحقوق المواطنة في الكويت وتأثرها بالوافدين، ومزاحمة الوافدين للكويتيين في الوظائف والحقوق العامة.

كما شهدت الكويت أيضاً حالة من الهجوم الكبير على الجالية المصرية المقيمة بالكويت، وصلت لمطالبات بترحيل كل المصريين من الكويت.