“شاهد” متظاهرون يتحرشون بـ”مراسلة لبنانية” وما فعلوه من الخلف أخرجها عن شعورها:”يا عيب الشوم”

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان بمقطع فيديو أثار حالة من الجدل، يوثق تعرّض طاقم العاملين في قناة mtv اللبنانية، للرشق بالمياه خلال قيامهم بتغطية إحدى المظاهرات خلال الاحتجاجات القائمة بلبنان، جراء الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها اللبنانيون في ظل وباء كورونا وما قبل كورونا.

ويظهر من مقطع الفيديو المقتطع من بث القناة، وتداولته مواقع التواصل الاجتماعي ورصدته “وطن”، قيام المتظاهرين بالتخريب على عمل طاقم القناة اللبنانية، وحديث المراسلة اللبنانية التي قالت: “للأسف رشقونا بالمي، إننا نرشق بالمياه رح نبتعد، لأنه يا عيب الشوم بس”.

عم يتعرضوا مراسلين Mtv للرشق بالماي 🤨

معقول!!!

حرام كثير هيك. pic.twitter.com/GXUrUMqRuD — الشيخ فادي رضا (@fadireda70) June 6, 2020

وتابعت: “عم نتعرض للرشق بالمي من قبل من يسمون أنفسهم متظاهرين”.

وأثار المقطع المتداول ردود أفعال عدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من قبل المغردين الذين منهم من انتقد قيام المتظاهرين بمثل هذه التصرفات التي تسيء لطبيعة المظاهرات القائمة في لبنان، وتخرج المحتجين بصورة المخربين الذين لا يحترمون الإعلام ولا الصحافة ولا الرأي العام.

فيما أخد آخرون بالسخرية من المقطع المتداول وحديث المذيعة التي تم رشقها بالمياه.

اوه لالا شو دوماااااااج 😂😂 — Houwaïda 🇱🇧 (@dodo__nasser) June 6, 2020

لك اذا من الماي وهيك صار فيهن اقصف نص عمرهن كيف اذا بشوفو .،١ بالمية من سلاح المقاومة 😂😂😂 — L Ÿ Ñ Ñ 🌪 (@lynnmohammad2) June 6, 2020

ونشر حساب “الشيخ فادي رضا” عبر تويتر، مقطع الفيديو ذلك وعلّق عليه قائلاً: “عم يتعرضوا مراسلين mtv للشرق بالمي، معقول، حرام كثير هيك”.

وتشهد لبنان منذ عدة أشهر حالة من الاحتجاجات والمظاهرات التي جابت معظم المدن اللبنانية وصولاً للعاصمة بيروت.

في حين شهدت المظاهرات تلك انخفاضاً ملموساً بنشاطها بداية أزمة وباء كورونا، لكنها عادت بقوة خلال الوباء، نظراً للظروف القاسية التي يعايشها الشعب اللبناني في ظل حالة الوباء، وفي ظل حالة البطالة وتردي الخدمات الصحية والمعيشية والخدماتية والاقتصادية.