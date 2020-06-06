“شاهد” قيادي بميليشيات حفتر يصرخ على شاشة “العربية”:”الإمارات أوحلتنا وتخلت عنا”

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو مقتطف من مقابلة إعلامية لأحد القيادات في قوات الجنرال الليبي المتمرد خليفة حفتر على قناة الحدث “العربية”، اعترف فيها بالهزيمة الساحقة والخسائر الفادحة خلال الأيام الماضية من قبل قوات حكومة الوفاق الوطني.

وقال القيادي الليبي في مداخلته معترفا بالهزيمة الساحقة: “لا شك أن الجيش تراجع ولا شك أن القوة لم تكن متكافئة، الدولة التركية لم تدخل إلى ليبيا إلا بضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية، وتواطؤ روسي، وأيضاً صمت رهيب فرنسي وإيطالي، وأيضاً هناك شيء يحاك من تحت الطاولة”.

وتابع القيادي في قوات حفتر مستنكرا تخلي الإمارات ومصر تحديدا عن حفتر بعد فضيحته: “نستغرب وننتقد الصمت العربي الرهيب، أين الإمارات العربية المتحدة أين جمهورية مصر العربية أين المملكة العربية السعودية”

وأضاف:”يعني حتى جمهورية مصر العربية يضر بخاصرتها الموضوع هذا، والمواقف العربية يعني يبدو هناك شيء يطبخ تحت الطاولة، يعني نستغرب هذا الصمت العربي، وهذا الدور المتراجع”.قيادي في ميليشيا #حفتر الإنقلابية يعترف بهزائمهم .. ويصرخ : أين #الامارات .. أين #مصر .. أين #السعودية .. أين #فرنسا ..

ويأتي حديث القيادي الليبي في قوات جنرال الإمارات الفاشل خليفة حفتر، بالتزامن مع سلسلة خسارات فادحة سجلتها قوات حفتر والذي تدعمه مصر والإمارات وفرنسا للسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس والإطاحة بفايز السراج وحكومة التوافق الوطني، ليطلق حملة عسكرية قبل أكثر من عام، كلفت الملايين من الدولارات والخسائر البشرية، دون تحقيق أي تقدم يذكر.

ونجحت قوات حكومة التوافق مؤخراً بتطهير كامل محيط مدينة طرابلس الليبية، وإجلاء قوات حفتر من عديد من المحاور القتالية وفتح جبهات جديدة في وصلت حتى مدينة سرت الليبية.

من جانبه قال الناطق باسم غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة العميد عبد الهادي دراه، إن قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية اقتحمت منطقة الزعفران داخل مدينة سرت، كما أكد أن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر لاذت بالفرار.

وأكد مصدر عسكري من قوات الوفاق تأكيده انسحاب قوات حفتر من قاعدة الجفرة الجوية باتجاه مدن شرق ليبيا.

يأتي ذلك بعد تجاوز قوات الوفاق المحطة البحرية غرب مدينة سرت بعشرين كيلو مترا وتوقع المصدر العسكري سيطرة قوات حكومة الوفاق الوطني على مدينة سرت في غضون ساعات.

وكان الناطق باسم غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة العميد “عبد الهادي دراه”، قد قال إن قوات حكومة الوفاق الليبية سيطرت على منطقة الوشكة وبويرات الحسون، ومستمرة في التقدم للسيطرة على مدينة سرت وطرد القوات الموالية للواء المتقاعد خليفة حفتر منها.

وكانت عملية بركان الغضب قد بثت مشاهد لسيطرة قوات حكومة الوفاق على منطقة بويرات الحسون واقترابها من بوابة الخمسين المدخل الغربي لمدينة سرت وسط اشتباكات عنيفة مع قوات حفتر.