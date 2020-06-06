“أستحلفكم بالله ألا تمنحوهم الفرصة”.. “شاهد” فنانة مصرية شهيرة تنفجر غاضبة وتدافع عن الكويتيين

دافعت الفنانة المصرية نادية مصطفى عن الكويتيين في ظل الهجمة الشرسة التي يتعرضون لها من قبل المصريين بعد مشادات إعلامية بين الطرفين.

وقالت نادية مصطفى عبر فيديو رصدته “وطن”: “منذ بدايتي الفنية وأنا أزور الكويت، ولدي صداقات عديدة في الكويت، وكلما ذهبت هناك، أكتسب المزيد من الصداقات، من خلال احتكاكي وخبرتي بهذا الشعب العظيم، هو شعب طيب ومُسالم، كريم ومضياف، وعاشق لمصر”.

الفنانة المصرية نادية مصطفى: الكويتيون شعب طيب مسالم مضياف عاشق لمصر والأصوات المسيئة من الطرفين تسعى للشهرة أو للفتنة.. أستحلفكم بالله ألا تمنحوهم الفرصة لتحقيق أغراضهم#الكويت #مصر #الكويت_ومصر_واحد pic.twitter.com/6Ts2FwrbIH — جريدة الوسط الكويتية (@Alwasatkuwait) June 5, 2020

وتابعت نادية: “في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم كله، للأسف ظهرت أصوات مسيئة من الطرفين، وهي أصوات لا تمثل إلا نفسها، وقد تكون تسعى إلى الشهرة أو الوقيعة، أصوات لا تعي قيمة مصر، ولا تعي قيمة الكويت، ولا تعي الأواصر التي تجمع بين الشعبين، منذ قديم الأزل وحتى أبد الآبدين، رغم أنف الحاقدين”.

وطالبت نادية الجمهور بألا يُساعد هاتين الفئتين بتحقيق أهدافهما، وقالت: “بصفتي مصرية حتى النخاع، ولأنني محبة للكويت وشعبها حتى النخاع أيضا، أستنكر هذه الأصوات وأستحلفكم بالله ألا تدعوهم يحققون مآربهم من شهرة أو وقيعة، وأستحلفكم، من لديه كلمة جيدة فليقلها أو ليصمت”.

وختمت نادية كلامها مُستشهدة بحديث عن الرسول، وقالت: “قال الرسول: “الفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها”، ويارب يحفظ الكويت ومصر، وشعب وقيادة الدولتين، ونتجمع بعد الوباء وننشر الحب”.

يُذكر أن أزمة فيروس (كورونا) فجرت الفتيل الأول للأزمة بين الكويت ومصر، وأحدثت الكويتية ريم شمري أكبر فجوة في العلاقات بين الشعبين، بعدما هاجمت المصريين ووصفتهم بالمأجورين “الخدامين” في بلادها.

حيث قالت الشمري: “هناك بعض المصريين الذين يتحدثون بأن بلاد الكويت لهم رغم أنهم لا يملكون فيها شيئا.. الكويت لمواطنيها الكويتيين فقط، وهم مجرد أشخاص يتم تأجيرهم لخدمة الكويتيين مقابل راتب”.

وهو مادعا شخصيات فنية وسياسية للتدخل والمُطالبة بإيقاف الفتنة بين الطرفين، آخرهم حين دعا عضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، الحكومة الكويتية إلى وقف ما وصفه بـ”الحملات المسمومة” ضد مصر.

وطلب بكري من رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، أن يخرج ليقول كلمته، وأضاف: ” البعض يعايرنا ويتطاول على بلدنا ويتهجم على قيادتنا وحكومة الكويت صامته، والخارجيه المصريه صامته”.