“شاهد” فيديو “ساخن” للفنانة اللبنانية نادين الراسي وخطيبها يثير جدلاً!

أثارت الفنانة اللبنانية نادين الراسي جدلاً بمقطع فيديو “ساخن” جمعها بخطيبها وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعيّ.

وفي الفيديو قبّل الشاب مجد دعبول خطيبته الفنانة نادين الراسي الأمر الذي قابله متابعون بانتقاداتٍ لاذعة للثنائي، معتبرين أنه لا داعي لنشر هكذا تصرفات من حياتهما الخاصة .

نادين الراسي في لقطة عاطفية تجمعها مع خطيبها .. pic.twitter.com/GnT5cIU1Rq — مشاهير'و'خرابيط! (@_jiif) June 6, 2020

وفي تصريحاتٍ سابقة، أكدت نادين الراسي أنها سوف تدخل القفص الذهبي في شهر آب المقبل، مضيفةً أنّ شقيقها جورج الراسي سيُحيي حفل زفافها، وكذلك ناجي اسطا، كارلوس، جو ٱشقر، ووائل كفوري إن كان الأخير متواجدا في لبنان.

يُذكر أنَّ نادين عاشت فشل علاقاتها الزوجية مرتين، الأولى كانت بزواجها من حاتم حدشيتي في عام 1996، والذي أنجبت منه ابنها مارك، ثم انفصلت عنه من دون معرفة الأسباب، لتتزوج ثانية من رجل الأعمال والممثل اللبناني جيسكار أبي نادر في عام 2001، والذي أنجبنت منه ابنيها مارسيل وكارل، وانفصلت عنه عام 2016.