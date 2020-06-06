قوات حكومة الوفاق تتقدم نحو وسط سرت
قوات حكومة الوفاق تتقدم نحو وسط سرت
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“شاهد” الذل والمهانة لمليشيا حفتر وهي تفرّ كالجرذان أمام قوات الوفاق في مدينة سرت

كتب وطن
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أظهرت مقاطع فيديو لحظات فرار ميليشيات الإنقلابي خليفة حفتر من مدينة سرت الليبية امام ضربات .

وأعلن المركز الإعلامي لعملية “بركان الغضب” مساء السبت، أن قوات الجيش الليبي تتقدم من 3 محاور إلى وسط مدينة سرت مع فرار مليشيا حفتر.

وفي وقتٍ سابقٍ السبت، أعلن الجيش الليبي بسط سيطرته على بوابة الثلاثين والمحطة البخارية في سرت، وذلك ضمن عملية “” لتحرير المدينة.

واستهدف سلاح الجو التابع للجيش الليبي عربات مسلحة وآليات مدرعة لمليشيا حفتر قرب سرت، خلال تقدم قوات الجيش نحو المدينة.

وقبل ساعات، أعلن الجيش الليبي إطلاق عملية “دروب النصر” لتحرير مدن وبلدات شرق ووسط البلاد، في مقدمتها سرت والجفرة.

ولاحقا، أعلن الجيش تحرير منطقة الوشكة المحيطة بسرت، والتقدم في منطقة “بويرات الحسوان”، التي تبعد 95 كم عن المدينة.

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