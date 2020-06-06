“شاهد” الذل والمهانة لمليشيا حفتر وهي تفرّ كالجرذان أمام قوات الوفاق في مدينة سرت

أظهرت مقاطع فيديو لحظات فرار ميليشيات الإنقلابي خليفة حفتر من مدينة سرت الليبية امام ضربات الجيش الليبي.

وأعلن المركز الإعلامي لعملية “بركان الغضب” مساء السبت، أن قوات الجيش الليبي تتقدم من 3 محاور إلى وسط مدينة سرت مع فرار مليشيا حفتر.

#عملية_بركان_الغضب: فيديو يُظهر جانباً من فرار ميليشيات حفتر الارهابية من مدينة #سرت امام ضربات قواتنا الباسلة #انتصرت_طرابلس#سرت_تعود pic.twitter.com/taYpVHDbeG — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) June 6, 2020

#عملية_بركان_الغضب: فيديو اخر يُظهر جانباً من فرار ارتال ميليشيات حفتر الارهابية من مدينة #سرت امام ضربات قواتنا الباسلة #انتصرت_طرابلس#سرت_تعود pic.twitter.com/DfuMRr90Qh — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) June 6, 2020

وفي وقتٍ سابقٍ السبت، أعلن الجيش الليبي بسط سيطرته على بوابة الثلاثين والمحطة البخارية في سرت، وذلك ضمن عملية “دروب النصر” لتحرير المدينة.

واستهدف سلاح الجو التابع للجيش الليبي عربات مسلحة وآليات مدرعة لمليشيا حفتر قرب سرت، خلال تقدم قوات الجيش نحو المدينة.

#شاهد بالفيـديو



آليات تتبع العصابات الارهابية وهي تحترق pic.twitter.com/wXovOR7azX — ابراهيم قصودة 🇱🇾🇾🇪 (@EbrahimGasuda) June 6, 2020

وقبل ساعات، أعلن الجيش الليبي إطلاق عملية “دروب النصر” لتحرير مدن وبلدات شرق ووسط البلاد، في مقدمتها سرت والجفرة.

ولاحقا، أعلن الجيش تحرير منطقة الوشكة المحيطة بسرت، والتقدم في منطقة “بويرات الحسوان”، التي تبعد 95 كم عن المدينة.