“شاهد” الذل والمهانة لمليشيا حفتر وهي تفرّ كالجرذان أمام قوات الوفاق في مدينة سرت

أظهرت مقاطع فيديو لحظات فرار ميليشيات الإنقلابي خليفة حفتر من مدينة سرت الليبية امام ضربات الجيش الليبي.
وأعلن المركز الإعلامي لعملية “بركان الغضب” مساء السبت، أن قوات الجيش الليبي تتقدم من 3 محاور إلى وسط مدينة سرت مع فرار مليشيا حفتر.
وفي وقتٍ سابقٍ السبت، أعلن الجيش الليبي بسط سيطرته على بوابة الثلاثين والمحطة البخارية في سرت، وذلك ضمن عملية “دروب النصر” لتحرير المدينة.
واستهدف سلاح الجو التابع للجيش الليبي عربات مسلحة وآليات مدرعة لمليشيا حفتر قرب سرت، خلال تقدم قوات الجيش نحو المدينة.
وقبل ساعات، أعلن الجيش الليبي إطلاق عملية “دروب النصر” لتحرير مدن وبلدات شرق ووسط البلاد، في مقدمتها سرت والجفرة.
ولاحقا، أعلن الجيش تحرير منطقة الوشكة المحيطة بسرت، والتقدم في منطقة “بويرات الحسوان”، التي تبعد 95 كم عن المدينة.