“شاهد” بشرى سارة للعُمانيين وطبيب يكشف التفاصيل الكاملة عن دواء اشترته السلطنة يقضي على كورونا في 4 أيام

أعاد ناشطون عمانيون بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تداول مقطع مصور للطبيب السعودي سعود الشهري، يتحدث فيه عن دواء “الافيجان” الذي اشترته السلطنة لمواجهة فيروس كورونا المستجد حيث اتضح له آثار إيجابية جدا على المصابين، وتستخدمه عديد من البلدان المتقدمة حول العالم.

وقال الطبيب السعودي في مقطع الفيديو المتداول: “الدواء يستخدموه في أكثر من دولة ضمنها مصر، ويستخدموه بالصين واليابان، وهو يستخدم أصلاً للأنفلونزا، والشيء الجميل فيه في ثلاث نقاط، بأنه أولاً منذ استخدامه منذ العام 2014 للأنفلونزا لم يظهر أي أعراض جانبية حتى الآن”.

لمن يسأل عن دواء الافيجان الذي اشترته السلطنة pic.twitter.com/Nr8BCemdTQ — محمد بن سليمان بن تميم الهنائي (@mohad_hinai) June 6, 2020

وتابع الطبيب في مقطع الفيديو المصوّر: ” رقم اثنين اختصر مدة الإصابة بالفيروس، الناس اللي ما أعطوهم العلاج يقعد الفيروس بجسمه 11 يوم لكن اللي يعطوه يقعد 4 أيام فقط بجسمه، وبنفس الوقت تحسنت وظائف الرئة بنسبة 90 بالمائة، بينما اللي ما أعطوهم العلاج تحسنت بنسبة 62 بالمائة، هذه نتائج مبشرة ورائعة وهذا لمن يسأل عن الأفيجان”.

ويأتي تداول مقطع الفيديو ذلك للطبيب السعودي حول دواء الأفيجان في ظل حالة الطوارئ التي تشهدها سلطنة عمان كمثل معظم بلدان العالم التي اتخذت عديد من الإجراءات لمجابهة خطر انتشار الفيروس المستجد “كوفيد19” الذي أصاب الكرة الأرضية كافة بحالة من الشلل التام، وتسبب بتعطيل حركة الملاحة والطيران والدراسة، وتسبب بإيقاف ملايين الوظائف عبر العالم.

هذا وأعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، السبت، تسجيل 930 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في السلطنة إلى 16016 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الإصابات الجديدة تشمل 239 حالة لعمانيين، و691 حالة لغير عمانيين.

وأشارت إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد بلغ 2845، لافتة إلى إجمالي الوفيات بالفيروس بلغ 72 حالة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.