الفنانة الإماراتية بدرية أحمد تتمنى أن تكون ذكراً وتقول: “هذا ما سأفعله مع السعوديات”!!

أثارت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد، جدلاً واسعاً بتصريحها حول فتيات السعودية.

وتغزلت بدرية في فيديو عبر “سناب شات” رصدته “وطن”بـ”دلع” و”جمال” فتيات السعودية.

وقالت: “السعوديات كلامهن كتير حلو، من زمان وايد أحبهم، أصدقائي وحبايبي وأموت عليكم”.

وبالغت بدرية حين تمنت أن تكون ذكراً من أجلهن قائلة: “البنات السعوديات فيهم دلع وجمال وأخلاق، يثيرون الجنون، خاصة حين يتحدثون، ياليت الله خلقني ذكراً لأتزوج 4 سعوديات، فتيات حلوات وقويات”.

وتابعت بدرية: “أنا أتمنى أن يتزوج أبنائي من سعوديات، أقسم أن هذه أمنيتي، وأن ينجبوا لي حفيدة سعودية تقول لي يالبى قلبك وعيونك”.

وخوفاً من غضب الإماراتيات، قالت بدرية: “أنا أحب بنات بلادي وأعزهم وأحترمهم، لكن السعودية غير، صدقوني كل بنات الخليج تاج على راسي”.

ودائماً ما تثير بدرية أحمد الجدل عبر مواقع التواصل، خاصة بعدما ارتدت الحجاب، وطالبت الجميع بحذف صورها القديمة، ثم تراجعت عن قرارها بعد خمسة أشهر فقط من قرارها،

وظهرت آنذك فجأة بمقطع فيديو دون حجاب، وبشعرها الأشقر ومكياجها الكامل، وقالت: “هذا القرار الأخير.. لا حدا يسألني ليش وين متى”.

ثم نشرت بدرية فيديو ظهرت فيه وهي تتناول “الآيس كريم” بطريقة بدت كإيحاءات جنسية، كما تقوم بالغمز بعينيها للكاميرا.

وأثار تصرف بدرية أحمد غضب المعلقين الذين أكدوا أنها تجاوزت كل الخطوط الحمراء، مطالبين مباحث الإنترنت في الإمارات بالتدخل.