“شهامة ولاد البلد”.. “شاهد” أخلاق ضابط كويتي جعلته حديث مواقع التواصل وإشادة كبيرة بما فعله

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالكويت وعدة بلدان عربية، مقطع فيديو أثار حالة من الإعجاب الكبير، يوثق قيام ضابط كويتي بتوزيع المياه على مجموعة من الوافدين المصطفين في الشارع، وتحت أشعة الشمس، خلال وقوفهم في طابور بمطار الكويت.

ويظهر من مقطع الفيديو المتداول والذي رصدته (وطن) قيام الضابط الكويتي بنفسه بحمل المياه وتوزيعها على الواقفين في الطابور، والذين أنهكتهم درجة الحرارة المرتفعة ووقوفهم تحت الشمس الحارقة، وجميعهم من الجنسية الهندية من مخالفي الإقامة في الكويت.

فيديو / الضابط محمد فرحان الشمري يقوم بتوزيع المياه على المبعدين من مخالفي الاقامة من الجنسية الهندية في مطار الكويت. pic.twitter.com/o825omF5Bq — نبض الكويت (@AlanbaKuw) June 6, 2020

ونشر حساب “نبض الكويت” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع الفيديو الخاص بالضابط الكويتي الذي يوزع المياه، وعلّق عليه قائلاً: “فيديو، الضابط محمد فرحان الشمري يقوم بتوزيع المياه على المبعدين من مخالفي الإقامة من الجنسية الهندية في مطار الكويت”.

وأثار المقطع ردود أفعال عدة من قبل المغردين والمتفاعلين عبر مواقع التواصل، والذين اعتبروا بأن ما قام به الضابط الكويتي يعبر عن شهامة المواطن الكويتي الذي يتوق للمساعدة والشعور بالآخرين دائماً.

بس ليش الايام هذي يطلع ويصور ويحط اسمه الخماسى خل الاجر لله بدون افلاشات واسامي كثير من رجال الداخليه واهل الخير عملو اكثر من الشى هذا — AM (@AM91561480) June 6, 2020

فيما رأى آخرون بأن هناك “ابتذال” في تصدير الصورة عن الضابط الذي قام بتوزيع المياه، معتبرين بأنه قام بتصرف عادي وطبيعي ولا يجب جعل كل شيء “عمل بطولي”.

بس ليش الايام هذي يطلع ويصور ويحط اسمه الخماسى خل الاجر لله بدون افلاشات واسامي كثير من رجال الداخليه واهل الخير عملو اكثر من الشى هذا — AM (@AM91561480) June 6, 2020

لو مافيه تصوير ما قام بتوزيع الماء

اللهم طهر اعمالنا وقلوبنا من الريا والنفاق واعيينا من الخيانه — العاشق للزعيم (@xcfk2345) June 6, 2020

ويأتي مقطع الفيديو ذلك من الكويت بالتزامن مع حالة وباء كورونا الذي اضطرت السلطات الكويتية لاتخاذ إجراءات عدة من أجل مواجهته، من إغلاق المدارس وتعطيل الدوام الأكاديمي والرسمي، الأمر الذي عكس سلباً على عشرات الآلاف من الوافدين الذين يعتاشون على وظائفهم شبه اليومية، والذين ضاقت بهم السبل في الكويت واضطر عدد كبير منهم لمغادرتها.