وزير ليبي سابق يفتح النار على الأردن ويتهمها بأنّها قدّمت نفسها “كُشكاً” لمبيعات السلاح الاماراتي

شنّ الحبيب الأمين وزير الثقافة الليبي السابق هجوماً على الأردن والإمارات ومصر لدعمهم الإنقلابي خليفة حفتر في ليبيا .

وقال “الأمين” في لقاءٍ ببرنامج “ما وراء الخبر” عبر قناة “الجزيرة” إن الهزائم المتلاحقة التي يُمنى بها حفتر ومليشياته رسالة مهمة للإمارات التي رعت وأدارت محور الشر العربي، معتبراً أنّ ليبيا كانت تتصدى لهذا المحور .

واعتبر أن الأردن مارست أعمال السمسرة في الأزمة الليبية، وقدّمت نفسها “كُشك” لمبيعات السلاح الاماراتي .

وكشف تقرير إخباري لشبكة “الجزيرة” الإخبارية، استعانة الإمارات بشركات مشبوهة للنقل الجوي تُدار من شخصيات روسية كازاخية مولدوفية، وذلك سعياً منها لتأمين جسر جوي لقوات اللواء الليبي الفاشل خليفة حفتر بعد الهزائم التي تعرض لها.

وبيّن التقرير أن الأردن سهلت مرور الطائرات إلى حفتر.

ومُنيت مليشيا حفتر، في الفترة الأخيرة، بهزائم عديدة على أيدي الجيش الليبي، الذي أعلن في وقت سابق الجمعة، تحرير مدينة ترهونة الاستراتيجية، الواقعة على بعد 90 كلم جنوب شرق طرابلس، غداة الإعلان عن استكمال تحرير العاصمة من مليشيا حفتر.