لكسب مشاهدات.. يوتيوبر مصري شهير صوّر زوجته هذا الفيديو ونشره فأشعل غضباً واسعاً!

ارتد قيام اليوتيوبر المصري أحمد حسن بتصوير مقطع فيديو لزوجته زينب وهي تبكي على والدها المتوفى، غضباً عليه من قِبَل مستخدمي مواقع التواصل.

جاء ذلك بعدما نشر أحمد حسن الفيديو تحت عنوان “زينب مريضة بسبب وفاة والدها”.

وظهرت زوجة أحمد حسن بملابس الحداد وهي تبكي خلال خضوعها للعلاج بالمحاليل الطبية نظرا لسوء حالتها الصحية بعد تعرضها لصدمة رحيل والدها على إثرها فقدت جنينها وتواجدها في المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة.

حصد الفيديو حتى الآن حوالي 3 ملايين مشاهدة على يوتيوب.

ويمتلك أحمد حسن وزينب قناة خاصة بهما تحمل اسم “Ahmed Hassan Family”، تأسست في سبتمبر 2015، وعادةً ما يقومان بتصوير مقاطع مثيرةً للجدل.

وسبق أن قام أحمد بتصوير زوجته أثناء دخولها غرفة العمليات، لإجراء عملية الولادة.

وتضمن الفيديو صورًا لزوجته وهى مخدرة، وكذلك نشرهما مقطع فيديو لطفلتهما “آيلين” حديثة الولادة وهي تبكي لتحقيق أعلى عدد من المشاهدات.