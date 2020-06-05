قطر تكشف مفاجأة للخليجيين مع دخول الحصار المفروض عليها عامه الـ4 على التوالي

كشف وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني النقاب عن مبادرة مطروحة لحل الأزمة الخليجية، واصفاً الأجواء حولها بأنها إيجابية معبراً عن أمله في أن تسفر عن خطوات.

وأضاف في لقاءٍ مع قناة “الجزيرة” في ذكرى الحصار المفروض على بلاده: “نأمل أن تختلف المبادرة الجديدة عن سابقاتها ونجد جدية بالتعامل مع مبادرة الكويت”.

ومعروف أن الكويت تبذل جهودا للوساطة بين طرفي الأزمة، لكنها لم تتمكن حتى الآن من تحقيق اختراق يعيد الأوضاع لما كانت عليه بين دول مجلس التعاون الخليجي الست.

ويبدو ان سلطنة عمان دخلت هي الأخرى على خطّ الأزمة؛ لجهة احداث إختراق في جدار الأزمة وإنهائها.

وأكد أن الدوحة منفتحة على الحوار، “ومن يتقدم بخطوة نتقدم عشرا شرط أن تكون جادة وصادقة”.قال الوزير آل ثاني

وقال وزير الخارجية القطري أن “حوارنا مع السعودية نهاية العام الماضي كان إيجابيا لكنه توقف دون معرفة الأسباب”.

وتابع: ” كنا ملتزمين باتفاق الرياض والمحاضر تثبت ذلك ودول الحصار انقلبت على الاتفاق”.

وشدد “آل ثاني” على حرص قطر على وحدة مجلس التعاون بصرف النظر عما حدث، مؤكداً أن الحصار أضر بسمعته.

وشدد على أن دول الحصار استخدمت منصات التواصل الاجتماعي لتجييش الرأي العام ضد دولة قطر.

وقال: ” لطالما طالبنا دول الحصار بعدم اقحام الشعوب في الأزمة الحالية وخلق الكراهية بينها”.

وأضاف: “للأسف وجدنا خصوصا من مغردين بالإمارات تجاوزا على حرمات وتجاوزا على النساء”.

وأكمل: “هذه التجاوزات كانت تعتبر خطا أحمر بالنسبة لمجتمعاتنا”.

وذكر أن المنطقة تعيش فترة ساخنة ويجب إيجاد حكمة في الحلول لضمان عدم انفجار الأوضاع.