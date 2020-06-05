“سكت دهراً ونطق قهراً”.. هذا ما قاله الوزير الإماراتي أنور قرقاش عن حصار قطر بعامه الرابع

استفزت التقارير الإعلامية الدولية التي أكدت تعرض كلاً من السعودية والإمارات للتهديد المباشر من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء حصار قطر، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش ليخرج بتصريح غاضب يعبر عن المأزق الذي يعيشه “عيال زايد”.

وقال قرقاش، في تغريدة عبر “تويتر” رصدتها “وطن”: “لا أرى أن أزمة قطر في ذكراها الثالثة تستحق التعليق، افترقت المسارات وتغيّر الخليج ولا يمكن أن يعود إلى ما كان عليه”.

وأضاف قرقاش: “أسباب الأزمة معروفة، والحلّ كذلك معروف وسيأتي في أوانه، ولعل النصيحة الأفضل هي تجاهل وتجاوز التصعيد والعمل للمستقبل”.

لا أرى أن أزمة قطر في ذكراها الثالثة تستحق التعليق، افترقت المسارات وتغيّر الخليج ولا يمكن أن يعود إلى ما كان عليه.

أسباب الأزمة معروفة، والحلّ كذلك معروف وسيأتي في أوانه. ولعل النصيحة الأفضل هي تجاهل وتجاوز التصعيد والعمل للمستقبل. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) June 5, 2020

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تغريدة وزير خارجية أبناء زايد، معبرين عن سخريتهم من تلك التصريحات التي أظهرت فشل دول الحصار في تحقيق أهدافها وانتصار الدوحة عليهم.

ياد. أنور: لايستطيع أحد أن يخدع الناس كل الوقت، لقد صاحبنا كثير من السياسيين المخضرمين، والذي نراه وكل العالم يراه أن قطر 🇶🇦 خسرت ٢٠ بالمئة ولكن أنتم خسرتم ٨٠ بالمئة ، وإذا أستمريتم بهذه المقاطعة فسوف تكون خسارتكم ١٠٠٪ ، إذا عليكم بالرجوع والأعتراف بالخطأ، والأعتراف بالحق فضيلة.. — مفلح الطواري (@Altuwari) June 5, 2020

هذا يعني انكم فشلتم مع قطر كما فشلتم في اليمن وليبيا وسوريا وفلسطين — hussain daher (@hussaindaher5) June 5, 2020

زادالله مصائبكم وجعلكم هزائمكم في شتى بقاع العالم الاسلامي — s_khakpoor (@khakpoor_s) June 5, 2020

اللهم احفظ خليجنا ووحد كلمتنا واصلح حكامنا وهدهم الى مايحبه الله ويرضاه وارزقهم البطانه الصالحه واكفنا شر كل جاهل وحاقد وحسود وعدو ورد كيده في نحره — Rashed (@ghurairi0) June 5, 2020

الحل ع الشكل التالي.. تجيبون حفتور المقدام و تقعدوا عندكم و تعملولوا بروفا جديدة تحت عنوان الانقلابات التكتيكية لان عملية الانسحابات التكتيكية فشلت بليبيا ..المهم توجهونو ع الجزر الاماراتية الثلاثة و تخلونوا يعمل انقلاب تكتيكي على خامنئي و هيك تنحل مشكلة الخليج و يرجع عربي 😂 — Mahmoud Assalih 🇹🇷 🇵🇸 🇱🇾 (@DereMahmoud) June 5, 2020

الإمارات إلى مزبلة التاريخ — ابو مشعل بالنور (@WyH6fn4INNKQlcD) June 5, 2020

كلام متناقض عبدالخالق يحتاج مصالحه وقرقوش منتظر تحقيق الشروط..



اعتقد وصلتو لحد الحاجة لاي دوله عربيه لانكم دخلتو في وحل والله يعينكم على الخروج منه..



وعظم الله اجركم في حفتر وشيتي🤣🤣🤣 — Alialswadi505 (@alialswadi505) June 5, 2020

وفي وقت سابق، أكدت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يضغط شخصياً على القيادة السعودية لإعادة فتح المجال الجوي مع قطر.

وأوضحت الصحيفة، أنه وبعد مرور ثلاث سنوات على حصار قطر، تتخذ إدارة ترامب مساعي لحل أحد ملفات الخلاف الخليجي بين قطر من جهة، والسعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر من جهة أخرى.

وأشارت الصحيفة، إلى أن جميع المحاولات السابقة للمصالحة باءت بالفشل، بما فيها محاولات الكويت التي أفشلها التشكيك الإماراتي بمصداقيتها.

ولفتت الصحيفة إلى أن الإدارة الأمريكية توصلت إلى قناعة بأن لا تشغل نفسها بالمصالحة، وتكتفي بالضغط على السعودية لإعادة فتح المجال الجوي، بدلا من اضطرار الطيران القطري للتحليق فوق طهران بشكل متكرر.

وقال مصدر أمريكي مسؤول للصحيفة: “الأموال التي تذهب إلى خزائن إيران بسبب تحليق الخطوط الجوية القطرية تمثل مصدر إزعاج مستمر لنا”.

ونوهت الصحيفة، أن من أسباب سعي ترامب لإعادة المجال الجوي، وتهدئة الأزمة، الحد من وجود القوات الأمريكية في المنطقة، وتعميق العلاقات مع إسرائيل.

الجدير ذكره، أن وسائل إعلام أمريكية ودولية كشفت في وقت سابق، عن تعليمات أصدرها ترامب لكل من ولي عهد السعودي محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بالعمل على إنهاء الأزمة الخليجية والمصالحة مع قطر.

ومنذ ذلك الحين سعى الطرفان للترويج لطلب قطر المصالحة مع دول الحصار، الأمر الذي ظهر زيفه في إطار المساعي العُمانية الكويتية لإنهاء هذا الملف، خاصة ومع الهجوم الإماراتي السعودي على العُمانيين والكويتيين.