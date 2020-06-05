رئيس الوزراء القطري ينشر تغريدة نارية بمناسبة فشل الحصار وبقاء خيبات المُحاصِرين

علّق رئيس الوزراء القطري الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني على دخول الحصار المفروض على بلاده عامه الرابع على التوالي .

وقال الشيخ خالد بن خليفة في تغريدةٍ بحسابه الرسمي في “تويتر”: “طوى الخليجيون عاما آخر من أزمتهم ومن الحصار الآثم المفروض علينا منذ ٣ سنوات، والذي فشل منذ اليوم الأول، ولم يبق منه الآن إلا خيبات المحاصِرين”.

وأكد الشيخ خالد بن خليفة أن أمير قطر لم يترك مناسبة إلا وجدد انفتاح قطر على الحوار لطي صفحة الخلاف، ولم يتركوا هم فرصة إلا وأهدروها.

طوى الخليجيون عاما آخر من أزمتهم ومن الحصار الآثم المفروض علينا منذ ٣ سنوات، والذي فشل منذ اليوم الأول، ولم يبق منه الآن إلا خيبات المحاصِرين؛ لم يترك سمو الأمير مناسبة إلا وجدد انفتاح قطر على الحوار لطي صفحة الخلاف، ولم يتركوا هم فرصة إلا وأهدروها. — خالد بن خليفة آل ثاني (@KBKAlThani) June 5, 2020

وفي 5 يونيو 2017، فرضت الدول الأربع “إجراءات عقابية” على قطر، على خلفية قطع العلاقات معها، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، في أسوأ أزمة منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج عام 1981.

وتبذل الكويت جهودا للوساطة بين طرفي الأزمة، لكنها لم تتمكن حتى الآن من تحقيق اختراق يعيد الأوضاع لما كانت عليه بين دول مجلس التعاون الخليجي الست، وهي: قطر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان.

ويبدو ان سلطنة عمان دخلت هي الأخرى على خطّ الأزمة؛ لجهة احداث إختراق في جدار الأزمة وإنهائها.