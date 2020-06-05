تامر أمين يهين المصريين
تامر أمين يهين المصريين
الهدهد

بعد وصفه للإعلاميين بـ “الشياطين”.. تامر أمين يُهين المصريين وغضب واسع مما قاله عنهم

كتب وطن
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دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسماً مناهضا للإعلامي المصري المطبل لنظام عبد الفتاح السيسي، ، حمل عنوان “”، وذلك بعد إهانته للمصريين في قضية التباعد الاجتماعي.

وقال أمين، خلال برنامجه التلفزيوني، وفق ما رصدت “وطن”: “انزل في الأحياء الشعبية وعند الناس الغلابا واسألهم ماذا تعرف عن التباعد الاجتماعي، راح يردوا أنها شركة مفروشات أو أمر جديد على الموبايل، ستسمع كل شيء إلا المعنى المزبوط للتباعد الاجتماعي”.

وأثارت تصريحات تامر أمين غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مستذكرين له حديثه عن الإعلاميين ووصفه لهم بالشياطين، حيث تفاعل عدد كبير منهم على الهشتاق مطالبينه بالاعتذار عن تصريحاته.

الجدير ذكره، أن هذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيه تامر أمين المصريين، ويعتبرهم شخصيات غير متعلمة وغير مثقفة، فيما تواصل السلطات المصرية تجاهل المطالبات بمحاسبته على الإهانات المتكررة للمصريين.

وحتى مساء الخميس، سجلت مصر إجمالا 29 ألفا و767 إصابة بالفيروس، بينها 1126 وفاة، و7 آلاف و756 حالة تعاف.

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