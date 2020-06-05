بعد وصفه للإعلاميين بـ “الشياطين”.. تامر أمين يُهين المصريين وغضب واسع مما قاله عنهم

دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسماً مناهضا للإعلامي المصري المطبل لنظام عبد الفتاح السيسي، تامر أمين، حمل عنوان “#تامر_أمين_يهين_المصريين”، وذلك بعد إهانته للمصريين في قضية التباعد الاجتماعي.

وقال أمين، خلال برنامجه التلفزيوني، وفق ما رصدت “وطن”: “انزل في الأحياء الشعبية وعند الناس الغلابا واسألهم ماذا تعرف عن التباعد الاجتماعي، راح يردوا أنها شركة مفروشات أو أمر جديد على الموبايل، ستسمع كل شيء إلا المعنى المزبوط للتباعد الاجتماعي”.

لما يكون فيه اعلامي يطلع يقلل من عقل الشعب المصري ويستهزء بيهم وميتوقفش يبقي محدش يزعل لما تلاقي شوية كويته ملهمش لازمه يطلعوا يشتمونا اصل اللي مننا بيشتمنا يبقي الغريب مش هيشتم

ياريت يتم ايقاف تامر امين بعد الاساءه للمصريين#تامر_امين_يهين_المصريين pic.twitter.com/Uozo8faOPc — Sara Samir (@SaraSam00000663) June 4, 2020

وأثارت تصريحات تامر أمين غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مستذكرين له حديثه عن الإعلاميين ووصفه لهم بالشياطين، حيث تفاعل عدد كبير منهم على الهشتاق مطالبينه بالاعتذار عن تصريحاته.

شابوه تامر أمين اثبت فعلا انك نموذج مريض

بتطلع تتريق علي المصريين علشان تضحك الدول التانيه علينا والمشاهدات البرنامج بتاعتك

بس خليها في بالك الشعب المصري لو شافك هيعمل منك شاورمه يا ناقص #تامر_امين_يهين_المصريين pic.twitter.com/aPPdzoR7rz — Marwa Elmansy (@MarwaElmansy33) June 4, 2020

عمل إيه تاني الواد..

علشان تقولوا عليه كده بس😏#تامر_امين_يهين_المصريين pic.twitter.com/rCB8RyCFxE — خمسة بالمصري (@egy_five) June 4, 2020

متعرفش يعني ايه تربيه ..اعلامي فاشل ..

كلامك عن المصريين خلي الناس كلها تطمع فينا ..عيب✋🤔#تامر_امين_يهين_المصريين pic.twitter.com/wY0uJRpd7F — Ahmed (@ahmedyehia___) June 4, 2020

#تامر_امين_يهين_المصريين



و انت و الممثلين اللى عارفين معنى التباعد الاجتماعى طبعا

و كنت مضايق ان شيرين بتقول ان النيل بيجيب بلهارسيا و بتهين مصر pic.twitter.com/7fuYXT7BfA — Ahmed Hammad (@ahm3d_hammad) June 4, 2020

ابو دم خفيف طالع يزعق بصوت عالى تقولش ماسك حرامي بيقول المصريين بيجيبوا فلوس الفسيخ منين والنيييعمه هقولك بس قولي بتجيب السيارات الفخمه واللبس البراندات وجامعات ولادك في اوروبا وسهراتك الخمس نجوم منيين #تامر_امين_يهين_المصريين pic.twitter.com/w821PdIlLy — Asmaa Galal (@AsmaaGa48390190) June 4, 2020

#تامر_امين_يهين_المصريين متى يفهم تامر واللي مثله ان الشعب المصري دائماً هو اللي بيكسب فالنهاية.. وخسران يامن تظن انك تقدر تكسره أو تهينه .. انتبه اذا بغوا يرفعوك رفعوك لسابع سما واذا بغوا ينزلوك خفسوا فيك سابع أرض . pic.twitter.com/CAOQu0ieng — دانـ ــيـ ـال (@daniel770M) June 4, 2020

يالا يا شخصية وسخه من هنا ده انت متعرفش الألف من كوز الذره يا معفن #تامر_امين_يهين_المصريين pic.twitter.com/ihtCG9doMs — Ahmed Fahmy (@b679bec3ca72471) June 4, 2020

هو علشان الدوله فاشله ومش عارفين ازاي تتعملو مع الازمه هتجبوها علي الشعب ولا ايه الناس ال بتكلم عليها دي بتفهم اكتر منك وكمان اشرف منك انتم عايزين تقولو بنراهن علي وعي الشعب وتسيب الشعب يموت عملتو ايه للشعب علشان ينفذ التباعد الاجتماعي #تامر_امين_يهين_المصريين pic.twitter.com/xDZAgJMuNQ — محمد عطا ⁦🇪🇬⁩ (@342z9en7EaxVtrD) June 4, 2020

الجدير ذكره، أن هذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيه تامر أمين المصريين، ويعتبرهم شخصيات غير متعلمة وغير مثقفة، فيما تواصل السلطات المصرية تجاهل المطالبات بمحاسبته على الإهانات المتكررة للمصريين.

وحتى مساء الخميس، سجلت مصر إجمالا 29 ألفا و767 إصابة بالفيروس، بينها 1126 وفاة، و7 آلاف و756 حالة تعاف.