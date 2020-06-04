“يا آل ناقص وآل منشار”.. “شاهد” نائب تونسي ينسف إدارة أبوظبي والرياض في أٌقل من دقيقتين

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو أثار حالة من الجدل الكبير، يوثق حديث النائب التونسي “عبداللطيف العلوي” والذي “وبّخ” فيه العائلات الحاكمة في الإمارات والسعودية لتدخلهم السافر في شؤون تونس، حسب وصفه.

وقال النائب التونسي خلال مداخلته في إحدى جلسات البرلمان التونسي، خلال مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن”: “كل التعازي كذلك من خلال قنوات العبرية والغد وسكاي نيوز لآل ناقص وآل منشار وآل طحنون، ونقول لهم أدام الله خيباتكم وهزائمكم”.

النائب عبد اللطيف العلوي يقصف الإمارات بصاروخ أرض جو 😂

" كل التعازي من خلال قنوات العبرية و الغد و سكاي نيوز إلى آل ناقص و آل منشار و آل طحنون .. أدام الله خيباتكم و هزائمكم .. لماذا تتدخّلون في إنتخاباتنا و نحن لم نتدخّل في انتخاباتكم .. انتخابات أجمل ماعز و أجمل ناقة " 😂⁦🔥 pic.twitter.com/NReC7BWR7X — نسيم ⁦🇹🇳⁩⁦✌️⁩ (@Pacifista_1) June 4, 2020

وتابع النائب التونسي بحديثه: ” ونقول لهم نحن لم نتدخل بانتخاباتكم، لم نتدخل بانتخابات أجمل ناقة، ولم نتدخل بانتخابات أجمل ماعز، فلماذا تتدخلون في انتخاباتنا، ومتى ستكفون عن التسلية بدم أشقاءنا العرب، في اليمن، عشرات الآلاف الذين عجنتموهم تحت الاسمنت”.

وأضاف:” أخوتنا بسوريا الآلاف الذين قتلوا بأموالكم، الآلاف في ليبيا، طرابلس التي تقصف أكثر من عام والجميع صامتون، الدم الليبي لم يكن يحرك فيهم شيئاً، والآن تتحركوا لنصرة ذلك العميل المنقلب، “بالإشارة لخليفة حفتر”.

وأسقط البرلمان التونسي، أمس الأربعاء، لائحة “الحزب الدستوري الحر” ليبرالي 16 مقعداً من أصل 217″، حول ليبيا، في جلسة عامة خصصت لمناقشة اللائحة التي تقدمت بها الكتلة، وتنص على ما سمته رفض البرلمان التدخل الخارجي في ليبيا ومناهضته تشكيل قاعدة لوجستية على الأراضي التونسية.

وشهد التصويت موافقة 94 نائباً تونسياً على المشروع، واعتراض 68 آخرين، فيما تحفظ 7 عن الإدلاء بأصواتهم.

وكشفت وسائل إعلام في وقت سابق عن مخطط انقلابي تقوده الإمارات ومصر في تونس للإطاحة بمكونات النظام السياسي هناك وإنهاء الدور السياسي لحزب النهضة التونسي وذلك تمهيداً لاعتماد تونس كقاعدة عسكرية للفاشل الجنرال حفتر الذي مني بخسائر فادحة.