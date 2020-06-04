مصطفى بكري يُصر على إشعال الفتنة رغم اعتذار العائلة الحاكمة بالكويت وتوعدها بمحاسبة ريم الشمري

أطلق النائب المصري “مصطفى بكري” رسالة للأسرة الكويتية الحاكمة، قال فيها بأن تصريحات الشيخة إقبال الصباح وإدانتها للإهانات التي وجهت للمصريين من قبل ناشطة كويتية، هو “أبلغ رد” على هؤلاء، لكنه هاجم رموز كويتية في إصرار منه على إشعال الفتنة.

وهاجم “بكري” بطريقة غير مباشرة في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) الإعلامي الكويتي “مبارك البغيلي” والنائبة الكويتية في مجلس الأمة “صفاء الهاشم” اللذين هاجما المصريين في عدة مناسبات.

تصريحات الشيخه إقبال الصباح وإدانتها للإهانات التي وجهت للمصريين في الكويت وتوعدها بمحاسبة الفتاه المريضه نفسيا قانونيا هو أبلغ رد علي هؤلاء ، وهو تعبير عن القواسم المشتركه بين البلدين الشقيقين ، ولكن أس الفتنه في ذلك هو البغل والحاقده التي تنضح سما وتسيء هي والبغل لعلاقات — مصطفى بكري (@BakryMP) June 2, 2020

وكتب النائب المصري والكاتب المقرب من نظام السيسي ما نصه:”تصريحات الشيخه إقبال الصباح وإدانتها للإهانات التي وجهت للمصريين في الكويت وتوعدها بمحاسبة الفتاه المريضه نفسيا قانونيا هو أبلغ رد علي هؤلاء ، وهو تعبير عن القواسم المشتركه بين البلدين الشقيقين ، ولكن أس الفتنه في ذلك هو البغل والحاقده التي تنضح سما وتسيء هي والبغل لعلاقات”

وكانت في وقت سابق أكدت الشيخة “إقبال الصباح” على قوة ومتانة العلاقات المصرية الكويتية، لافتة لأن المصريين في قلب الكويتيين أينما كانوا داخل البلاد وخارجها.

وقدمت الشيخة الكويتية الاعتذار لرئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري، بعد الهجوم الأخير الذي طال العمالة المصرية في الكويت.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية حالة من التجاذب الكبير، بين نشطاء مصريين وكويتيين، والتي ازدادت حدتها عقب مقطع فيديو تم تصويره من قبل فتاة كويتية تدعى ريم الشمري، وصفت فيه الشعب المصري بأنه “مجرد خدم” يعمل عند الكويتيين، ولا يحق لهم مقاسمة الشعب الكويتي في حقوقه في وطنه، معتبرة أن الكويت وطن للكويتيين فقط وليس للمصريين.

وأثار حديث “الشمري” ردود أفعال عديدة من قبل المغردين المصريين والكويتيين والذين ردوا عليها وانتقدوا ما جاءت به، وصولاً لانتقاد الشيخة الكويتية لفعل الفتاة الكويتية، وتوعدها بمحاسبتها.