“الليبيون ليس لهم حل”.. “شاهد” ماذا فعلوا بآلية إماراتية اغتنموها خلال السيطرة على مطار طرابلس

تداول ناشطون مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يُظهر اللحظات الأولى بعد سيطرة قوات حكومة الوفاق الليبية على مطار طرابلس الدولي بشكل كامل، وحصولهم على الغنائم الإماراتية من أسلحة ثقيلة وخفيفة ومدرعات إماراتية وغيرها.

ويظهر بالفيديو الذي رصدته “وطن”، لحظة جر عناصر قوات حكومة الوفاق لدبابة تابعة لقوات اللواء الليبي الفاشل خليفة حفتر بعد الهزائم التي تعرض لها، وتجر خلفها “تايقر” إماراتية، ويصرخون ساخرين: “غنايم، الدبابة والتايغر، الله أكبر الله أكبر”.

لا..لا..لا..😅😅

مالهم حل الليبيين..😅😅

غانمين دبابه من حفتر وتجر وراها

تايقر اماراتيه..😅😅

ربي ينصركم ياتريس pic.twitter.com/X9oG21FWaL — بوغانم (@bu_GHANIM73) June 4, 2020

وكانت قوات حكومة التوافق الليبية المنتخبة والمعترف بها شرعيا، قد أعلنت إحكام سيطرتها الكاملة على مطار طرابلس الدولي بشكل كامل.

و قال المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق، العقيد طيار محمد قنونو في تصريح له بأن قواته حررت مطار طرابلس الدولي بالكامل، وأنها الآن انسحبت باتجاه قصر بن غشير.

وباشرت قوات حكومة التوافق أمس الأربعاء، اقتحام المطار الدولي بحذر، مشيرة لوجود كمية كبيرة جداً من الألغام واجهتم خلال العملية.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو توثق عملية السيطرة الشاملة من قبل قوات حكومة التوافق الليبي على مطار طرابلس الدولي، من يد قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر المدعومة من قبل الإمارات ومصر وفرنسا.