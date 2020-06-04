“شاهد” محمد علي يفضح النظام المصري ويمسح الأرض بـ”كامل الوزير” ويكشف الأوامر التي صدرت بقتل المصريين!

هاجم الفنان ورجل الأعمال المصري المعارض محمد علي، رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، وكشف كيف يقوم الأخير بدفع شعبه إلى الموت من أجل النقود.

وقال محمد علي في مقطع فيديو نشره عبر “تويتر” إن السيسي عاجز عن عمل حظر تجول كامل للشعب “لأن 60% من الشعب المصري أو 70 يشتغلوا يوم بيومه، فمن أين سيأتي بالنقود لإطعامهم؟”.

وأضاف محمد علي: “كان الحل الوحيد أن يقوم بتركهم يذهبون إلى أعمالهم ليُصابوا بفيروس كورونا”.

ليه عبد الفتاح السيسي معملش حظر تجول كامل ؟ وفي الأول وفي الآخر هوا اللي هيدفع تمن كل اللي بيحصل دا pic.twitter.com/y9tfRgJAh4 — محمد علي | Mohamed Ali (@Mohmedalisecret) June 3, 2020

وواصل جلده لحكومة السيسي قائلاً: “عبدالفتاح السيسي لا يستطيع هو وحكومته، كما اعترف أكثر من مرة، أن يعمل إغلاق 24 ساعة، فترك الشعب الغلبان يخرج غصباً عنه من أجل العمل وإطعام أطفاله”.

وتابع: “الجوع أقوى من مليون كورونا وهذا ما سيدفع السيسي ثمنه غالياً، لأن جميع المشاريع التي عملها وأخبركم عنها تافهة وفاشلة، لإرضاء شخصه الكريم ليس أكثر”.

واتهم محمد علي أن السيسي يقتل شعبه عمداً، وقال: “كان الحل الوحيد لدى السيسي أن يترك الشعب يموت لأن النقود التي معه لا تكفي سوى له وللحثالة المرافقين له والذين يقومون على خدمته، حتى 60% من موظفين الحكومة تحت خط الفقر، والكبار الذين معه هم فقط من يمتلك نقود”.

وواصل محمد علي هجومه بفيديو آخر موجه إلى السيسي وكامل الوزير والإعلاميين المعارضين، وقال: “أنتم تتحدثون عن كباري وطُرق وكأنها معجزة إلهية أو بشرية، أين المعجزة في الطرق والكباري، وهي أمر طبيعي جدا وأقل ما يمكن عمله”.

وشبه هذه المشاريع بسهولة عمله لطبق الفول، وقال: “هل هذا أمر عظيم حقاً؟ هل السيسي صاحب البلد؟ طالما هؤلاء المتخلفين موجودين، لن نرى خير في حياتنا أبداً”.

رسالة خاصة للسيسي الخاين ولكامل الوزير وكل الإعلاميين المعرضين بتوعهم ، كل المشاريع والكباري والحاجات اللي بتعملوها فاشله واي حد يسكت عن اللي بيحصل دا يبقا انسان يقبل على نفسه الظلم والإهانة pic.twitter.com/HdB2bH2b0E — محمد علي | Mohamed Ali (@Mohmedalisecret) June 3, 2020

وتابع موجهاً كلامه للشعب المصري: “ظلموكم وأكلوا حقوقكم، ويسرقونكم، وياليتهم قدموا أمراً جيداً، بل قدموا لنا أعفش شيء في الدنيا”.

واستطرد: “أي مصري حر محترم، لن يقبل أن يعيش في مجمع محترم ويرى بقية أهله يُهانون بهذا الشكل، أي مصري يسافر خارج بلاده ويراها بهذا المنظر ويسكت، فهو إنسان يقبل الإهانة”.

وختم: “حين سافرت خارج مصر ورأيت هذه الأمور شعرت بأن سكينة انغرست في قلبي، كانوا يجعلوننا نشعر في مصر أنهم قدموا لنا مالم يقدم لغيرنا، وحين خرجت خارجها، اكتشفت أننا نعيش في مستنقع زبالة، حتى الغني يعيش في مستنقع نضيف قليلاً”.

وكان الفنان المصري ورجل الاعمال محمد علي، فضح النظام المصري في سلسلة فيديوهات كشف فيها فساد كبير في مؤسسة الجيش، و”إهدار المال العام من قِبَل الرئيس عبدالفتاح السيسي”.

وتصدَّرت تصريحات محمد علي -وهو صاحب شركة أملاك للمقاولات- وسائل إعلام عربية، وبات المصريون والعرب المهتمون بـ”قضايا الفساد في مصر” التي تحدَّث عنها علي، يترقبون مقاطع الفيديو التي ينشرها الواحد تلو الآخر على حساباته.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 1079 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس.

وبذلك يصل إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 28615 حالة، و1088 حالة وفاة.