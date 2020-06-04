“شاهد” تزايد الطلب على الطعام اليهودي بالإمارات شجع ابن زايد على افتتاح أول مطعم إسرائيلي لأن وجباته “حلال”

نشر حساب “إسرائيل في الخليج” اليوم الخميس، تغريدة كشف فيها عن افتتاح أول مطعم إسرائيلي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال الحساب في تغريدته التي أثارت حالة من الجدل ورصدتها “وطن” :” أطلق إيلي أحد أعضاء الجالية اليهودية في الإمارات أول خدمة طعام كاشير “حلال” في منطقة الخليج، نظرا للطلب المتزايد على طعام يهودي كاشير”، خاصة الزوار اليهود الذين يصلون للإمارات للمشاركة في مؤتمرات تتناول التسامح بين الأديان”.

أطلق إيلي، أحد أعضاء الجالية اليهودية في الإمارات أول خدمة طعام كاشير (حلال) في منطقة الخليج، نظرا للطلب المتزايد على طعام يهودي كاشير، خاصة للزوار اليهود الذين يصلون إلى الإمارات للمشاركة في مؤتمرات تتناول التسامح بين الأديان.https://t.co/IUP4dESN9i pic.twitter.com/6IUlJyZepy — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) June 4, 2020

واستعان الحساب الصهيوني الذي تديره وزارة الخارجية الإسرائيلية بإشراف ضباط مخابرات إسرائيليين، استعان برابط من موقع “العربية” الإماراتي، عنونت فيه الموضوع بقولها بأن إطلاق أول خدمة “كوشر يهودي” في الإمارات العربية المتحدة يصنع تاريخ الخليج الغذائي”.

ونقل موقع “العربية” في التفاصيل كلمة لرئيس الجالية اليهودية في الإمارات وزعيم الجالية اليهودية في دبي، كريل، أن الاعتراف والدعم الذي حظيت به الجالية اليهودية في الإمارات “مذهل” ومقدر للغاية”.

واستطرد: “أثبتت الإمارات لنا جميعاً بأن تقاليدنا العظيمة والمفهومة بشكل صحيح هي قوة المصالح “.

ويحاول الاحتلال الإسرائيلي بشكل كبير بث سمومه بين المجتمعات العربية عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تخاطب الشعوب العربية وتلعب على التناقضات فيها، وتشكك العرب بهويتهم ومكانتهم التاريخية.

وتحاول هذه الصفحات أن تظهر الكيان المحتل بصورة الحمل الوديع، مستغلة دول مثل السعودية والإمارات ورغبة حكامها في قمع شعوبهم والبقاء على كراسي الحكم مقابل التفريط في قضية الشعب الشعب الفلسطيني.