سلطنة عُمان تزف بشرى سارة للمواطنين وهذا ما قررته بشأن أنشطة الطيران

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في سلطنة عُمان، أن الجهات المعنية المختصة في السلطنة ناقشت اليوم الخميس، إمكانية العودة التدريجية لأنشطة الطيران في عُمان.

وأوضحت الهيئة، في تغريدة لها على تويتر رصدتها “وطن”، أن ذلك جاء في اجتماع عقدته اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني والتسهيلات، موضحةً أن مناقشة الخطة تأتي بناءً على القرارات التي تصدرها اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع فيروس كورونا.

1️⃣ عقدت اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني والتسهيلات اجتماعها السادس لهذا العام والذي خصص لمتابعة تقدم العمل في خطة العودة التدريجية لأنشطة الطيران في السلطنة وفق القرارات التي تصدرها اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع فيروس كورونا. pic.twitter.com/FhKaSLRrmi — الهيئة العامة للطّيران المدني (@PACAOMAN) June 4, 2020

وأشارت إلى أن الخطة أعدها ويشرف على تنفيذها الفريق الفني المشترك من قطاع الطيران ووزارة الصحة وشرطة عُمان السلطانية.

وقبل يومين، دعا سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد إلى “التعايش والتأقلم مع جائحة فيروس كورونا المستجد، في ظل عدم توفّر العلاج المناسب له”.

وفي 28 آذار/مارس الماضي، قررت السلطنة وقف جميع رحلات الطيران الداخلية والدولية من جميع مطارات البلاد وإليها حتى إشعار آخر؛ باستثناء رحلات محافظة مسندم والشحن الجوي.

وجاء قرار السلطات في إطار خطواتها الاحترازية للحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد، وتماشياً مع تعليق معظم دول العالم رحلاتها الدولية بسبب الجائحة.

جدير بالذكر أن الخطوط العُمانية تواصل تسيير رحلات تجارية محدودة، دون الإعلان عن موعد استئناف العمل بشكل عام.

وحسب آخر إحصائية، أعلن وزير الصحة في سلطنة عُمان اليوم الخميس تسجيل 778 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي للحالات إلى 14316.

كما وصل عدد المتعافين من كورونا في سلطنة عمان إلى 3451 حالة، أما الوفيات فبلغت 67 حالة.