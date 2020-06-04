سلطان عُمان مستمر في خطواته “الجريئة” وقرار غير مسبوق في تاريخ السلطنة سيغير الأوضاع تماماً
في قرار جديد مفاجئ ضمن حزمة القرارات الأخيرة التي اتخذها سلطان عمان هيثم بن طارق، لإحداث نقلة نوعية في السلطنة والإيفاء بوعوده التي قطعها في خطابه الأول بعد توليه مقاليد الحكم، أًصدر السلطان ، اليوم الخميس، مرسوما سلطانيا بإنشاء جهاز الاستثمار العماني لتملك وإدارة معظم صناديق الثروة السيادية، وأصول وزارة المالية.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء العمانية الرسمية سيسمح المرسوم، الصادر عن السلطان طارق بن سعيد، للجهاز الجديد بتملك جميع الأصول العامة باستثناء شركة تنمية نفط عمان وحصص الحكومة في مؤسسات دولية.
وأضاف، أن جهاز الاستثمار سيحل محل صناديق الثروة السيادية في الوثائق الرسمية للبلاد.
واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في السلطنة على إثر هذا القرار بوسم “#جهاز_الاستثمار_العماني”، والذي عبر فيه العمانيين عن دعمهم الكامل مع قرارات السلطان هيثم واعتبار هذه الخطوة مقدمة لإصلاحات غير مسبوقة في تاريخ السلطنة جديرة بتغيير أوضاعها الاقتصادية تماما.
وكتب أحد النشطاء العمانيين مشيدا بقرار السلطان هيثم:”وبدأ الخير يتقاطر بالأمس #المكتب_الخاص واليوم #جهاز_الاستثمار_العماني والقادم بإذن الله أفضل وأنفع اللهم وفق سلطان البلاد #هيثم_بن_طارق وسدد خطاه الإصلاحية”
فيما كتب “سعيد السناني”:”المرحلة القادمة ستكون اسرع مما يستوعب،، ستنهك الفاسدين و ستخرج المتسلقين و الطامعين من جحورهم،”
وتابع:”كل مرسوم يصدر يبين لك حجم العمل والتخطيط،، ارى في عينيك أمجاد السلطان سعيد بن سلطان وعلى جبينك رسمت خارطة طريق ستعيد أمجاد الإمبراطورية العمانية”
ودونت “ريم البلوشي”:”استبشري يا #عمان فـ #نهضة_متجددة بقيادة #السلطان_هيثم_بن_طارق ستضع النقاط على حروف #النهضة_المباركة بقيادة الفقيد #أعز_الرجال_وأنقاهم رحمة الله عليه”
وسبق هذا القرار أمس، الأربعاء، مرسومين سلطانيين، تضمنا إنشاء مكتب خاص يتبع سلطان البلاد مباشرة، وتعيين حمد بن سعيد بن سليمان العوفي رئيساً للمكتب.
وبحسب ما ذكرته “وكالة الأنباء العُمانية”، جاء في المرسوم الأول: “يُنشأ مكتب يُسمى المكتب الخاص، يتبع جلالة السلطان مباشرة، ويصدر باعتماد هيكله التنظيمي مرسوم سلطاني”.
وأضاف: “تُحدد اختصاصات المكتب الخاص وفقاً للملحق المرفق”، موضحاً أن “للمكتب الخاص رئيساً يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني، يعاونه عدد كافٍ من الموظفين من مختلف التخصصات ذات الصلة بعمل المكتب”.
وتسري على المكتب الخاص وموظفيه ـ بحسب نص المرسوم السلطاني ـ أحكام القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السلطاني، وقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين، والقانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني المشار إليه، ويكون لرئيس المكتب الخاص صلاحيات الوزير المنصوص عليها في هذه القوانين.
هذا وجاء في المرسوم الثاني: “يُعين الدكتور حمد بن سعيد بن سليمان العوفي رئيساً للمكتب الخاص بذات مرتبته ومخصصاته المالية”.
جدير بالذكر أن حمد العوفي كان يشغل منصب وزير الزراعة والثروة السمكية منذ أبريل 2019، قبل أن يتولى رئاسة المكتب الخاص لسلطان عُمان.