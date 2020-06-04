سلطان عُمان مستمر في خطواته “الجريئة” وقرار غير مسبوق في تاريخ السلطنة سيغير الأوضاع تماماً

في قرار جديد مفاجئ ضمن حزمة القرارات الأخيرة التي اتخذها سلطان عمان هيثم بن طارق، لإحداث نقلة نوعية في السلطنة والإيفاء بوعوده التي قطعها في خطابه الأول بعد توليه مقاليد الحكم، أًصدر السلطان ، اليوم الخميس، مرسوما سلطانيا بإنشاء جهاز الاستثمار العماني لتملك وإدارة معظم صناديق الثروة السيادية، وأصول وزارة المالية.

#جهاز_الاستثمار_العماني



خطوة كبيرة نحو تصحيح الكثير من الأوضاع الإستثمارية ونأمل ان يعقبها دمج صناديق التقاعد.



حفظ الله سلطان البلاد وايده بعونه وتوفيقه pic.twitter.com/bJzAo8Xtpd — جهاد آل فنه (@JehadAlFanna) June 4, 2020

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء العمانية الرسمية سيسمح المرسوم، الصادر عن السلطان طارق بن سعيد، للجهاز الجديد بتملك جميع الأصول العامة باستثناء شركة تنمية نفط عمان وحصص الحكومة في مؤسسات دولية.

#جهاز_الإستثمار_العماني#المكتب_الخاص



الحمد لله رب العالمين.

خطوات ثابتة وواثقة إلى عمان المستقبل.

حفظ الله مولانا السلطان ورزقه البطانة الصالحة.#نتقدم_بثقة#عمان_2040 pic.twitter.com/B2koKoutAV — محمد بن سالم البوسعيدي (@MSBusaidi) June 4, 2020

وأضاف، أن جهاز الاستثمار سيحل محل صناديق الثروة السيادية في الوثائق الرسمية للبلاد.

خطوات عملاقة وثابته يقودها مولانا السلطان #هيثم_بن_طارق نحو مستقبل مشرق ونهضة متجددة لعمان الغالية.

#جهاز_الاستثمار_العماني pic.twitter.com/umw0XHYyG3 — يحيى الهاشمي 🇴🇲 (@yahya9_5) June 4, 2020

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في السلطنة على إثر هذا القرار بوسم “#جهاز_الاستثمار_العماني”، والذي عبر فيه العمانيين عن دعمهم الكامل مع قرارات السلطان هيثم واعتبار هذه الخطوة مقدمة لإصلاحات غير مسبوقة في تاريخ السلطنة جديرة بتغيير أوضاعها الاقتصادية تماما.

#جهاز_الإستثمار_العماني

خطوة كبيرة إلى الأمام..

وفق الله مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه ،،، — 🇴🇲 FAHAD ALMAHRI (@FA18SD) June 4, 2020

أسعد خبر لليوم .. إنشاء #جهاز_الإستثمار_العماني وتوحيد الإستثمار الحكومية عبر دمج:

♦️الصندوق الاحتياطي العام للدولة

♦️الصندوق العماني للاستثمار

♦️المديرية العامة للاستثمارات بوزارة المالية

🔹ونقل إستثمارها وملكية جميع الشركات الحكومية للجهاز، عدا شركة تنمية نفط عمان. pic.twitter.com/Kfvbdny6gi — ماجد الفطيسي (@MajidAlfutaisi) June 4, 2020

خطوة موفقة، وفي هذا الشأن أتمنى الآتي:

١- دمج جميع صناديق تقاعد الأجهزة الأمنية والعسكرية في صندوق واحد.

٢- دمج صندوق تقاعد الديوان وشؤون البلاط وصندوق البنك المركزي مع صندوق الخدمة المدنية.

٣- دمج صندوق تقاعد شركة PDO مع هيئة التأمينات الاجتماعية. شكراً #السلطان_هيثم_بن_طارق — المشـــــاگسة هــنــد🦋 (@AlawiaHind) June 4, 2020

وكتب أحد النشطاء العمانيين مشيدا بقرار السلطان هيثم:”وبدأ الخير يتقاطر بالأمس #المكتب_الخاص واليوم #جهاز_الاستثمار_العماني والقادم بإذن الله أفضل وأنفع اللهم وفق سلطان البلاد #هيثم_بن_طارق وسدد خطاه الإصلاحية”

وبدأ الخير يتقاطر

بالأمس #المكتب_الخاص

واليوم #جهاز_الاستثمار_العماني

والقادم بإذن الله أفضل وأنفع

اللهم وفق سلطان البلاد #هيثم_بن_طارق وسدد خطاه الإصلاحية — مالك بن هلال اليحمدي (@AlyahmadiMalik) June 4, 2020

فيما كتب “سعيد السناني”:”المرحلة القادمة ستكون اسرع مما يستوعب،، ستنهك الفاسدين و ستخرج المتسلقين و الطامعين من جحورهم،”

المرحلة القادمة ستكون اسرع مما يستوعب،، ستنهك الفاسدين و ستخرج المتسلقين و الطامعين من جحورهم،، كل مرسوم يصدر يبين لك حجم العمل و التخطيط،، ارى في عينيك أمجاد السلطان سعيد بن سلطان و على جبينك رسمت خارطة طريق ستعيد أمجاد الإمبراطورية العمانية#جهاز_الاستثمار_العماني pic.twitter.com/iPkdRMXiv8 — سعيد السناني (@sa_sinani) June 4, 2020

وتابع:”كل مرسوم يصدر يبين لك حجم العمل والتخطيط،، ارى في عينيك أمجاد السلطان سعيد بن سلطان وعلى جبينك رسمت خارطة طريق ستعيد أمجاد الإمبراطورية العمانية”

ودونت “ريم البلوشي”:”استبشري يا #عمان فـ #نهضة_متجددة بقيادة #السلطان_هيثم_بن_طارق ستضع النقاط على حروف #النهضة_المباركة بقيادة الفقيد #أعز_الرجال_وأنقاهم رحمة الله عليه”

وسبق هذا القرار أمس، الأربعاء، مرسومين سلطانيين، تضمنا إنشاء مكتب خاص يتبع سلطان البلاد مباشرة، وتعيين حمد بن سعيد بن سليمان العوفي رئيساً للمكتب.

وبحسب ما ذكرته “وكالة الأنباء العُمانية”، جاء في المرسوم الأول: “يُنشأ مكتب يُسمى المكتب الخاص، يتبع جلالة السلطان مباشرة، ويصدر باعتماد هيكله التنظيمي مرسوم سلطاني”.

وأضاف: “تُحدد اختصاصات المكتب الخاص وفقاً للملحق المرفق”، موضحاً أن “للمكتب الخاص رئيساً يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني، يعاونه عدد كافٍ من الموظفين من مختلف التخصصات ذات الصلة بعمل المكتب”.

وتسري على المكتب الخاص وموظفيه ـ بحسب نص المرسوم السلطاني ـ أحكام القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السلطاني، وقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين، والقانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني المشار إليه، ويكون لرئيس المكتب الخاص صلاحيات الوزير المنصوص عليها في هذه القوانين.

هذا وجاء في المرسوم الثاني: “يُعين الدكتور حمد بن سعيد بن سليمان العوفي رئيساً للمكتب الخاص بذات مرتبته ومخصصاته المالية”.

جدير بالذكر أن حمد العوفي كان يشغل منصب وزير الزراعة والثروة السمكية منذ أبريل 2019، قبل أن يتولى رئاسة المكتب الخاص لسلطان عُمان.