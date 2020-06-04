هجوم بالسكاكين ودماء تغرق الأسفلت.. “شاهد” حرب شوارع وأعمال شغب وسط دبي والشرطة عاجزة

ضبطت شرطة إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة، 14 شاباً من إحدى الجنسيات الإفريقية، على خلفية حادث اعتداء بالسلاح الأبيض على شابين من جنسية أفريقية أخرى.

وتناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو رصدته “وطن”، يوثق وقت وقوع الحادثة، وقدوم سيارات الشرطة للمكان لتطويق المشكلة القائمة، واعتقال المعتدين، ونقل المصابين الاثنين للمستشفى.

شرطة دبي تضبط 14 شاباً من إحدى الجنسيات الأفريقية في حادث اعتداء بالسلاح الأبيض على شابين من جنسية أفريقية

أخرى تم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج وإصابتهما متوسطة وعليه تم اتخاذ

جميع الإجراءات القانونية 🙂🙂🙂 pic.twitter.com/fsyUfCa7W6 — 🇦🇪العليـــاء (@alialanjawi86) June 3, 2020

وبحسب ما نشره حساب “العلياء” عبر موقع تويتر فقد تم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج وهما في حالة صحية متوسطة.

وعلق الحساب ناشر مقطع الفيديو الصادم بقوله: “شرطة دبي تضبط 14 شاباً من إحدى الجنسيات الأفريقية في حادث اعتداء بالسلاح الأبيض على شابين من جنسية أفريقية أخرى، تم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج وإصابتهما متوسطة وعليه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية”.

وعلق حساب “العلياء” أيضاً بمقاطع فيديو يوثق المصابين من الحادثة، والذين غمر وجههم الدماء ويظهر عليهم أثار الاعتداء والضرب بالأدوات الحادة في أنحاء متفرقة من جسدهم.

فيما علق أحد المغردين حول الحادثة وقال :” اللي مصوره المقطع افريقية من الدول الناطقة باللغة الفرنسية، وتعرف حد منهم وتقول لربيعتها اتصلي بالشرطة”

وتابع: “ذول النيجيريين، وربعيتها تقول لا هذول من انجولا، حرب عصابات، أكيد على غنيمة”.

اللي مصوره المقطع افريقيه من الدول الناطقة باللغه الفرنسيه

وتعرف حد منهم وتقول لربيعتها اتصلي بالشرطة.

هذول النيجيريين .

وربعيتها تقول لا هذول من انجولا…

حرب عصابات …اكيد على غنيمه .. — yassin/MBZ/MBS. الله ينصركم🇦🇪🇸🇦🇱🇾 (@yassinlondon) June 3, 2020

وتشهد دبي وعديد من الإمارات بدولة الإمارات العربية المتحدة، بين كل حين وآخر، حوادث مشابهة، من جرائم اعتداء وقتل تحصل بين المواطنين وبين الوافدين الأفارقة هناك، حيث سجلت الشرطة الإماراتية العديد من القضايا المشابهة في فترات زمنية قصيرة.