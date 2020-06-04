“الحل في إحدى عواصمكم وليس بالدوحة”.. رسالة نارية من حمد بن جاسم لـ”مبز ومبس” بذكرى حصار قطر

تمكنت دولة قطر من تحقيق نجاح باهر في مواجهة تداعيات الحصار المفروض عليها من جيرانها منذ 3 سنوات وتجاوزته بفعالية كبيرة لتحقيق الكثير من الانجازات والنجاحات التي اكسبت اقتصادها قوة وحصانة كبيرتين.

وفي الذكرى الثالثة لحصار قطر الجائر الذي تزعمته الإمارات والسعودية، وجه الشيخ حمد بن جاسم، رئيس وزارء قطر الأسبق، رسالة نارية لدول الحصار متسائلا عما جنوه من سياساتهم الداخلية والخارجية على شعوبهم وعلى المنطقة.

وقال “بن جاسم” في سلسلة تغريدات له بتويتر رصدتها (وطن):”في ذكرى الحصار الذي فرض علينا، أريد أن أحيي أولا حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على الحكمة والثبات في التعامل مع هذا الموقف الذي، وللأسف، دمر الحلم الخليجي، وأصبح عبئا ليس علينا في قطر، بل على من فرضه.”

في ذكرى الحصار الذي فرض علينا، أريد أن أحيي أولا حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على الحكمة والثبات في التعامل مع هذا الموقف الذي، وللأسف، دمر الحلم الخليجي، وأصبح عبئا ليس علينا في قطر، بل على من فرضه. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) June 4, 2020

وتابع مؤكدا أن كيد قادة الحصار ارتد عليهم:”وسبحان الله! لا يحيق المكر السيء إلا بأهله، كما لا يفوتني أن أحيي الشعب القطري الوفي، الذي يشرفني أن أكون واحداً من أبنائه الثابتين على موقفهم الأصيل.”

وسبحان الله! لا يحيق المكر السيء إلا بأهله.

كما لا يفوتني أن أحيي الشعب القطري الوفي، الذي يشرفني أن أكون واحداً من أبنائه الثابتين على موقفهم الأصيل. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) June 4, 2020

ووجه رئيس وزراء قطر الأسبق رسالة شديدة اللهجة لقادة لدول الحصار قال فيها:”وأريد كذلك أن أخاطب من بدؤوا بجهل وعنجهية هذا الحصار وأقول لهم: اتركوا قطر جانباً، وأسألوا أنفسكم ماذا جنيتم أنتم من سياساتكم الداخلية والخارجية على شعوبكم وعلى المنطقة؟!”

وأريد كذلك أن أخاطب من بدؤوا بجهل وعنجهية هذا الحصار وأقول لهم: اتركوا قطر جانباً، وأسألوا أنفسكم ماذا جنيتم أنتم من سياساتكم الداخلية والخارجية على شعوبكم وعلى المنطقة؟!

وأنا لست هنا بصدد تفنيد مواقفهم، بل هذا من باب التذكير فقط بما سبق. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) June 4, 2020

وشدد على أنه ليس بصدد تفنيد مواقفهم “بل هذا من باب التذكير فقط بما سبق.” حسب قوله.

واختتم الشيخ حمد تغريداته بالقول:”كما أؤكد لهم أنه صحيح، كما تقولون، أن الحل في إحدى عواصمكم، لأن الأزمة بدأت هناك، وليس في الدوحة. لكن من لا يزن الأمور بالعقل، ولا يعرف العدالة مع شعبه، لا يعرفهما في مواقفه مع الغير.”

كما اؤكد لهم أنه صحيح، كما تقولون، أن الحل في إحدى عواصمكم، لأن الأزمة بدأت هناك، وليس في الدوحة. لكن من لا يزن الأمور بالعقل، ولا يعرف العدالة مع شعبه، لا يعرفهما في مواقفه مع الغير. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) June 4, 2020

ومع اقتراب الذكرى الثالثة للحصار الجائر أثبتت قطر بما لا يدع مجالا للشك انها تفوقت على جيرانها بفضل حكمة قادتها وتعاطيهم الذكي والمحنك مع كافة مجريات هذه الازمة التي لم يشهد مثلها الخليج في تاريخه.

ورغم استخدام دول الحصار لأذرعها الاعلامية من اجل تشويه دولة قطر وانجازاتها الاقتصادية والاجتماعية والرياضية، الا ان الراي العام العالمي اكتشف سريعا اكاذيبهم ولم تنطل عليه هذه الادعاءات الباطلة والاراجيف التي بررت بها الدول الاربعة قراراها الباطل في 5 يونيو 2017 .

اهذا وستطاعت قطر خلال السنوات الاخيرة ان تصنع لها مكانة مميزة على المستوى الدولي من خلال شبكة متينة من العلاقات الثنائية مع حلفائها في شتى انحاء العالم لتبني بذلك الكثير من الجسور الدبلوماسية مع القوى المؤثرة في الراي العام العالمي مما جعلها ذات تاثير كبير في محيطها الخليجي والعربي.

هذه المكانة التي باتت تحظى بها دولة قطر جعل جيرانها يستنكرون عليها هذا الازدهار الدبلوماسي والحظوة الدولية التي اشعلت نيران الحسد والحقد لديهم مما دفعهم لاختلاق الاكاذيب وتلفيق التهم الباطلة من اجل تعطيل مسيرتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية عبر هجمة اعلامية غير مسبوقة وذلك في منتصف ليلة 24 مايو 2017، عبر نشر تصريحات منسوبة إلى أمير قطر والتي ثبت لاحقًا أنها زرعت في الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية بعد قرصنته.

وعلى الرغم من النفي الرسمي الذي أصدرته دولة قطر الا ان الهجمات الاعلامية المنظمة والتصعيدية اكدت بما لا يدع مجالا للشك ان قطر تعرضت الى مؤامرة دبرت بليل من اجل اخضاع قرارها السيادي وتحجيم دورها المتنامي في المنطقة .

ليتفاجا العالم بأسره بعد ذلك بإجراءات غير مسبوقة اتخذتها السعودية وحليفتاها الإمارات والبحرين فجر الخامس من يونيو2017 بمشاركة مصر، بإعلانهم مقاطعة دولة قطر دبلوماسيا واقتصاديا، بفرض حصار جائر برا وبحرا وجوا على خلفية مزاعم واتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة.

وسبق أن جددت دولة قطر مرارا استعدادها التام لتسوية الأزمة سلمياً عبر الحوار البناء غير المشروط القائم على الاحترام المتبادل والذي يحفظ سيادة الدول.