إيدي كوهين يتطاول على الكويت بتغريدة “خبيثة” ويحرض الكويتيين ضد الأسرة الحاكمة

يستمر الأكاديمي والباحث الإسرائيلي “إيدي كوهين” بكيل الكراهية و”دس السم بالعسل” من خلال تغريداته عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي يحاول فيها دائماً، الإساءة للشعوب العربية والإسلامية، والانتقاص من قدرهم ومن شأنهم العلمي والاجتماعي والثقافي والصحي.

وغرد الصهيوني كوهين في تغريدة جديدة، أساء فيها للكويت وللسلطات الكويتية، معتبراً بأنها “فشلت” في التعامل مع فيروس كورونا المستجد “كوفيد19″، وأنها ستلجأ للطريقة الصينية الشيوعية، على حد قوله.

وقال الأكاديمي الصهيوني في تغريدته التي أثارت حالة من الجدل ورصدتها “وطن”: الكويت، بعد فشلها في حصر فيروس كوفيد ١٩، بمحاولة احتوائه على الطريقة الصينية الشيوعية، منذ تاريخ ٢٣ فبراير ٢٠٢٠ حتى يوم ٣١ مايو ٢٠٢٠ الذي طبقت فيه طريقة مناعة القطيع البريطانية الرأس مالية، بإيقافها المسحات ومعاودة الحياة الطبيعية وعزل الإصابات منزلياً، هذه مناعة القطيع”.

الكويت 🇰🇼 بعد فشلها في حصر فيروس كوفيد ١٩ 🦠 بمحاولة إحتوائه على الطريقة الصينية الشيوعية 🇨🇳 منذ تاريخ ٢٣ فبراير ٢٠٢٠ حتى يوم ٣١ مايو ٢٠٢٠ الذي طبقت فيه طريقة مناعة القطيع البريطانية الرأس مالية 🇬🇧 بإيقافها المسحات ومعاودة الحياة الطبيعية وعزل الاصابات منزلياً .. هذه مناعة القطيع — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) June 4, 2020

وأثارت تغريدة الأكاديمي الصهيوني ردود أفعال عديدة من قبل المتفاعلين عبر مواقع التواصل، والذين شنوا عليه هجوما عنيفا ودعوه لعدم التدخل في شؤون الكويت.

وفي ذلك قال أحد المغردين أيضاً: ” الحمدالله الكويت الدولة العربية الوحيد اللي مسبب لك قلق كبير حياك يا الحبيب نعطيك خبز وكمام”.

الحمدالله الكويت الدوله العربيه الوحيد الي مسبب لك قلق كبير حياك بالجليب نعطيك خبز وكمام — طلال العجمي (@qetalal2013) June 4, 2020

وكتب آخر :” عينك شايفة فقط الكويت والجزائر والأردن وإيران وينها من كل ما يحدث في أمريكا وفرنسا أم هي عوراء”.

عينك شايفة فقط الكويت والجزائر والأردن وإيران وينها من كل مايحدث في أمريكا وفرنسا أم هي عوراء — رحيل …. RAHIL (@RAHILFOUAAD) June 4, 2020

ومعروف عن الأكاديمي الإسرائيلي “إيدي كوهين” محاولاتة المسمومة والمستمرة لتقليب الرأي العام العربي على حكوماته، وإفقاد الشعوب العربية الثقة بأنفسها وبمقدراتها العلمية والثقافية.

ويأتي ذلك ضمن دور واضح يلعبه “كوهين” تحت إشراف مخابراتي صهيوني، يهدف لمخاطبة العالم العربي بما يخدم السياسة الإحتلالية الإسرائيلية، وتبذل دولة الكيان جهودا كبيرة في هذا الدور، بإطلاقها عشرات الصفحات والحسابات التي تخاطب الشعوب العربية والمجتمعات المعادية لها على مواقع التواصل.