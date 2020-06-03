هيثم بن طارق عازم على نقلة نوعية بالسلطنة.. قرار جديد فاجأ العمُانيين وهذا الرجل سيكون “عين” السلطان

في قرار جديد مفاجئ ضمن حزمة القرارات الأخيرة التي اتخذها سلطان عمان هيثم بن طارق، لإحداث نقلة نوعية في السلطنة والإيفاء بوعوده التي قطعها في خطابه الأول بعد توليه مقاليد الحكم، أًصدر السلطان ، اليوم الأربعاء، مرسومين سلطانيين، تضمنا إنشاء مكتب خاص يتبع سلطان البلاد مباشرة، وتعيين حمد بن سعيد بن سليمان العوفي رئيساً للمكتب.

🔴 جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم يصدر مرسومين سلطانيين ساميين. — OmanTV القناة العامة (@OmanTVGeneral) June 3, 2020

وبحسب ما ذكرته “وكالة الأنباء العُمانية”، جاء في المرسوم الأول: “يُنشأ مكتب يُسمى المكتب الخاص، يتبع جلالة السلطان مباشرة، ويصدر باعتماد هيكله التنظيمي مرسوم سلطاني”.

قضى المرسوم الأول بإنشاء / المكتب الخاص/ يتبع جلالة السلطان مباشرة ويصدر باعتماد هيكله التنظيمي مرسوم سلطاني ، فيما قضى الثاني بتعيين الدكتور حمد بن سعيد بن سليمان العوفي رئيسا للمكتب الخاص بذات مرتبته ومخصصاته المالية — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) June 3, 2020

وأضاف: “تُحدد اختصاصات المكتب الخاص وفقاً للملحق المرفق”، موضحاً أن “للمكتب الخاص رئيساً يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني، يعاونه عدد كافٍ من الموظفين من مختلف التخصصات ذات الصلة بعمل المكتب”.

وتسري على المكتب الخاص وموظفيه ـ بحسب نص المرسوم السلطاني ـ أحكام القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السلطاني، وقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين، والقانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني المشار إليه، ويكون لرئيس المكتب الخاص صلاحيات الوزير المنصوص عليها في هذه القوانين.

رجل السلطان وعينه

هذا وجاء في المرسوم الثاني: “يُعين الدكتور حمد بن سعيد بن سليمان العوفي رئيساً للمكتب الخاص بذات مرتبته ومخصصاته المالية”.

مكتب خاص يتبع جلالة السلطان هيثم أيده الله بشكل مباشر يترأسه الدكتور حمد العوفي نسأل الله ان يكون فيه مصلحة للوطن والمواطن، كما أكد جلالته عمان على أعتاب مرحلة مهمة من التنمية والبناء #المكتب_الخاص pic.twitter.com/dRKWoHYsSA — فاطمة قيطون القميري (@fa_saaa45) June 3, 2020

جدير بالذكر أن حمد العوفي كان يشغل منصب وزير الزراعة والثروة السمكية منذ أبريل 2019، قبل أن يتولى رئاسة المكتب الخاص لسلطان عُمان.

جلالة السلطان #هيثم_بن_طارق أعزه الله وسدد خطاه يصدر مرسوما ساميا بتأسيس المكتب الخاص الذي يتبع جلالته بشكل مباشر،

ويعين الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيسا للمكتب. pic.twitter.com/bl5H13ecpu — يوسف الزدجالي (@springism414) June 3, 2020

ولاقى قرار السلطان هيثم بن طارق الجديد تفاعلا كبيرا من قبل المواطنين العُمانيين، الذين عبروا عن استبشارهم خيرا بقرارات السلطان الجديد الذي وعد بإحداث نقلة نوعية للعمانيين واستئصال جذور الفساد.

نأمل أن يكون مكتب خاص يخدم المواطن والوطن بكل النواحي التي ينبغي تطويرها في حياتنا وبلادنا #عمان ، كذالك نأمل أن يكون الدكتور حمد العوفي ، شخصيه حريصه علئ أمانة المواطن والوطن ، وفقكم الله ،وحفظ الله #السلطان_هيثم_بن_طارق https://t.co/DZzf1yKtPp — بنـت هيثـم ✨ (@_oman93) June 3, 2020

#السلطان_هيثم_بن_طارق: يُفكر بهدوء لوضع المعالم الثابته لعُمان المستقبل التي يُريدها ويتمناها شعبه، عُمان في العهد السعيد تواصل تدريجياً الصعود بخطى موزونة وقراراتٍ مدروسة، فما تم خلال الفترة الماضية ليس إلا قطراتٌ من الغيث الطاهر الذي يُسعد النفوس وتطمئن به القلوب باذن الله. pic.twitter.com/20NSDyW4GQ — الشيبة خلفان (@5alfan1) June 3, 2020

إبتسامته تدل على أنه رجل إقتصادي وسياسي محنك والقرارات الصادرة تنم عن وعي كامل لمتطلبات وظروف المجتمع وتدل أيضاًعلى الإعتماد على الكفاءات والوقت ( كافي إهدار للوقت والمال ) #السلطان_هيثم_بن_طارق pic.twitter.com/iVqPdg41eY — Salima ALRajhi (@AlrajhiSalima) June 3, 2020

ويصر السلطان هيثم بن طارق الذي تولى الحكم في 11 يناير 2020، خلفاً لابن عمه قابوس بن سعيد، وذلك طبقاً لوصيته، على إحداث نقلة جديدة في عمان باتخاذ عدة إجراءات قوية وغير مسبوقة في تاريخ السلطنة، تهدف لاجتثاث شجرة الفساد الإداري بأجهزة الدولة من جذورها وتلقى هذه القرارات دعما كبيرا من قبل المواطنين.

نحن متفائلين بك

حفظك الله لنا#السلطان_هيثم_بن_طارق pic.twitter.com/Og4Qkt7DHI — بنت الشيبه (@bint_khlfan) June 3, 2020

ويشار إلى أن السلطان هيثم، دعا في أول خطاب له عقب توليه الحكم في فبراير الماضي، لإكمال مسيرة البناء التي قادها السلطان الراحل قابوس بن سعيد بن تيمور خلال 50 عاما، مؤكدا عزمه التوجه لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وتحديث منظومة التشريعات والقوانين وحوكمة الأداء والنزاهة والمساءلة والمحاسبة.