“شاهد” هند القحطاني ملت من “التعري والرقص” فقررت إثارة الجدل من قلب مظاهرات أمريكا وهذا ما فعلته

أطلقت الناشطة السعودية ومشهورة مواقع التواصل الاجتماعي المثيرة للجدل “هند القحطاني” مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع الفيديوهات القصيرة “سناب شات”، كشفت فيه عن تواجدها في الاحتجاجات والمظاهرات العارمة التي تشتعل حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية على خلفية مقتل المواطن الأمريكي الأسود “جورج فلويد”.

وظهرت “القحطاني” في مقطع الفيديو وهي تسير وسط الشوارع وتجمعات المواطنين الأمريكيين المتظاهرين، معلنة أنها للمرة الأولى تشارك في مثل هذه الأمور “تظاهرات”.

كما شددت هند القحطاني خلال مقطع الفيديو الذي نشرته عبر سناب شات، بأن المظاهرات الجارية منذ عدة أيام في الولايات المتحدة الأمريكية والتي ضربت أكثر من 76 مدينة أمريكية في معظم الولايات، ووصلت لمحيط البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وأكدت على أنها مظاهرات سلمية ولا يوجد بها أي عنف، وأن المتظاهرين الذين قامت بتصويرهم كانوا يتحدثون حول أعمال التخريب التي حصلت خلال التظاهرات، وأنهم معترضون على ذلك.

وتشتعل الولايات المتحدة منذ عدة أيام على إثر مقتل المواطن الأمريكي الأسود جورج فلويد، كما شهدت الاحتجاجات بالدولة الأعظم بالعالم، أعمال شغب كبيرة، وقمع للمتظاهرين بالهروات والعصي والفلفل الحار، واعتقال الآلاف منهم.

ووثقت مقاطع فيديو قادمة من الولايات المتحدة سطو بعض المتظاهرين على محلات ومولات تجارية ونهبها بشكل كامل، في ظل غياب الشرطة والرقابة القانونية.

من جانبه توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المتسببين بأعمال الشغب بالسجن الطويل، مشدداً بأنه في حال عجزت الشرطة الأمريكية عن ضبط الأمور سيستدعي قوات كبيرة من الجيش الأمريكي “المدجج بالسلاح” ويسيطر على الأمر في وقت قياسي، على حد قوله.

ودائما ما تتعمد السعودية المقيمة بأمريكا هند القحطاني والتي عبرت سابقا عن دعمها للشواذ، إثارة الجدل عبر بثها مقاطع رقص خاصة بها على حساباتها بمواقع التواصل وتعمدها جذب المتابعين بأسلوب رخيص عبر عرض جسدها وإبراز مفاتنها بشكل وقح.