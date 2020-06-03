غير طبيعية وكأنها سكرانة .. “شاهد” حركات “غير لائقة” بين أصالة وابنها على البحر تثير الجدل!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو تسبب بموجة انتقادات لاذعة وحالة جدل كبيرة، ظهرت فيه الفنانة السورية “أصالة”، في مظهر “غير لائق” مع ابنها على شاطئ البحر.

ويظهر من مقطع الفيديو الذي أثار حالة الجدل تلك ورصدته “وطن” قيام “أصالة” التي بدت في حالة غير طبيعية بتقبيل ابنها من رقبته، وقيامه هو بتقبيلها بعدها، ويسمع من المقطع حديث ابن المطربة يقول بأن الناس حين يرونها معه يعتقدونها صاحبته أو زوجته.

فيديو يثير جدل وضجة كبيرة وانتقادات لاذعة لأصالة وابنها بسبب هذه التصرفات على الشاطئ! pic.twitter.com/FFrsoP7Bog — مشاهير'و'خرابيط! (@_jiif) June 3, 2020

وأثار المقطع موجة ردود أفعال متباينة حول التصرف الذي قامت به “أصالة “مع ابنها في الفيديو.

وبينما رأى البعض أن التصرف طبيعي ويمكن لأي أم أن تعامل ابنها بهذه الطريقة، اعتبر آخرون بأن التصرفات التي قامت بها أصالة “غير لائقة” بمطربة معروفة مثلها وأن هذه المشاعر لا يجب أن تعرض على العامة.

وفي ذلك قال أحد المغردين معقبا على المقطع: ” ما فهمت وش السالفة، أم وولدها على الشاطىء، وطيب وش صار يعني وين الضجة والجدل وش مسوين شي غلط؟”.

ما فهمت وش السالفة ام وولدها على الشاطىء وطيب وش صار يعني وين الضجة والجدل وش مسوين شي غلط ؟؟؟ — برجس 🎻 (@N_il54) June 3, 2020

فيما قال آخر: ” وين الإثارة؟ ابن يبوس أمه وأم تبوس ولدها مريضين انتم؟ طبيعي تبوسه ومهما كبر لازال بعينها طفل، بعض الناس رأسه ما فيه عقل، الحمدلله علي نعمه العقل”.

وين الاثاره؟

ابن يبوس امه

وام تبوس ولدها

مريضين انتم؟؟

يامتخلفين طبيعي تبوسه

ومهما كبر لازال بعينها طفل

بعض الناس راسه مافيه عقل

فيه حزمه قديمه مقاس 48

الحمدلله علي نعمه العقل

يعني انا لمن ابوس بنتي

اثير الجدل

نفسي يجي احد يقول لاتبوس بنتك

بخليه يغسل وجهه ببانزين 95 عشان ينضف — محمد بن عبدالله .. 🇸🇦 (@mr_m7md_36) June 3, 2020

وتابع: “يعني انا لمن أبوس بنتي أثير الجدل نفسي يجي احد يقول لا تبوس بنتك بخليه يغسل وجهه ببنزين 95”.

هذا وظهرت أصالة وابنها خالد في أحد المراكب بالبحر، وغنيا سويًا عددا من الأغنيات.

وكان الملحن محمد رحيم، أعلن عن تعاون جديد سيجمعه بأصالة، بعد أن قدما عدة أغنيات منها: 60 دقيقة حياة ومنازل وحبة ظروف”.

وشاركت أصالة نصري بصوتها في مسلسل” الاختيار”، بقصيدة “سلام لمن يجوب السماء” في الحلقة الأخيرة.

جدير بالذّكر أن “أصالة” أعلنت في يناير/فبراير 2020، انفصالها عن زوجها المخرج المصري طارق العريان.