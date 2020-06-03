أصالة وابنها
أصالة وابنها
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غير طبيعية وكأنها سكرانة .. “شاهد” حركات “غير لائقة” بين أصالة وابنها على البحر تثير الجدل!

كتب وطن
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو تسبب بموجة انتقادات لاذعة وحالة جدل كبيرة، ظهرت فيه الفنانة السورية “”، في مظهر “غير لائق” مع ابنها على شاطئ البحر.

ويظهر من مقطع الفيديو الذي أثار حالة الجدل تلك ورصدته “وطن” قيام “أصالة” التي بدت في حالة غير طبيعية بتقبيل ابنها من رقبته، وقيامه هو بتقبيلها بعدها، ويسمع من المقطع حديث ابن المطربة يقول بأن الناس حين يرونها معه يعتقدونها صاحبته أو زوجته.

وأثار المقطع موجة ردود أفعال متباينة حول التصرف الذي قامت به “أصالة “مع ابنها في الفيديو.

وبينما رأى البعض أن التصرف طبيعي ويمكن لأي أم أن تعامل ابنها بهذه الطريقة، اعتبر آخرون بأن التصرفات التي قامت بها أصالة “غير لائقة” بمطربة معروفة مثلها وأن هذه المشاعر لا يجب أن تعرض على العامة.

وفي ذلك قال أحد المغردين معقبا على المقطع: ” ما فهمت وش السالفة، أم وولدها على الشاطىء، وطيب وش صار يعني وين الضجة والجدل وش مسوين شي غلط؟”.

فيما قال آخر: ” وين الإثارة؟ ابن يبوس أمه وأم تبوس ولدها مريضين انتم؟ طبيعي تبوسه ومهما كبر لازال بعينها طفل، بعض الناس رأسه ما فيه عقل، الحمدلله علي نعمه العقل”.

وتابع: “يعني انا لمن أبوس بنتي أثير الجدل نفسي يجي احد يقول لا تبوس بنتك بخليه يغسل وجهه ببنزين 95”.

هذا وظهرت خالد في أحد المراكب بالبحر، وغنيا سويًا عددا من الأغنيات.

وكان الملحن محمد رحيم، أعلن عن تعاون جديد سيجمعه بأصالة، بعد أن قدما عدة أغنيات منها: 60 دقيقة حياة ومنازل وحبة ظروف”.

وشاركت بصوتها في مسلسل” الاختيار”، بقصيدة “سلام لمن يجوب السماء” في الحلقة الأخيرة.

جدير بالذّكر أن “أصالة” أعلنت في يناير/فبراير 2020، انفصالها عن زوجها المخرج المصري طارق العريان.

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صباح الخير … بمنتهى الأسف والحزن أُعلن إنفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي (آدم وعلي ) ، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل ، حرصاً على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي ، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي ، ولنّ يُثنيني همّ عنّ إتمام عملي بالشّكل المُشرّف ، ولطالما قلوبكم الطيّبه معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدّاً ، سأبقى دائماً أصاله المُخلصه لعائلتها الكبيرة والصغيرة ، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي ، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره #اصاله_كامل

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