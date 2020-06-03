على أعتاب العام الرابع للحصار .. قطر لدول الحصار الغارقة في مشاكلها: تجاوزنا كافة آثار حصاركم

مع دخول الأزمة الخليجية عامها الرابع في (5 من حزيران الجاري)، أكدت مساعد وزير الخارجية القطري لولوة الخاطر، أن الدوحة “تجاوزت كافة الآثار الاقتصادية وكيفت نفسها على الاستدامة بهذا الوضع”.

وقالت إنه “لا رابح” في الأزمة الخليجية، مؤكدة أن غياب التعاون والتنسيق “سيكون له أثر سلبي” على ملفات أخرى في المنطقة.

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية عن بعد، حول العلاقات الخليجية الأوروبية، وفق بيان للخارجية القطرية، الثلاثاء.

وقالت الخاطر إن “قضايا المنطقة المتراكمة تتطلب قيادة إقليمية صادقة من المنطقة ونهجا شموليا دون إقصاء لطرف أو تجاهل لتاريخ القضية”.

وتبذل الكويت جهوداً متواصلة لإنهاء الازمة الخليجية، غير أنّ دول الحصار حتى الآن لم تتجاوب كما فعلت الدوحة مع تلك الجهود .

ويبدو ان سلطنة عمان دخلت هي الأخرى على خطّ الأزمة؛ لجهة احداث إختراق في جدار الأزمة وإنهائها.