“شاهد” إلهام الفضالة تثير الجدل بدعوتها الكويتيين إلى هذا الأمر ببث مباشر من على الأريكة وابنتها بجانبها

تسبب الفنانة الكويتية إلهام الفضالة في حالة واسعة من الجدل بين متابعيها الذين انقسموا إلى مؤيد ومعارض لرأيها، بعدما دعت مواطنيها وحثتهم على كثرة الإنجاب وعدم التقيد بتنظيم النسل.

وفي بث مباشر على تطبيق “إنستغرام” ظهرت “الفضالة” من داخل منزلها رفقة ابنتها وهي تتحدث عن اخر اعمالها الفنية كما أجابت على العديد من التساؤلات المتعلقة بحياتها الخاصة.

الهام الفضالة تشجع متابعينها بزيادة النسل

: لا تقلدون الاجانب اذا مرت السنين و كبرتو بالعمر راح تعرفون قيمتهم pic.twitter.com/MRX3SxPgfM — هيئة المشاهير (@nadia_almobark) June 2, 2020

وكان الجزء الأكبر من حديثها هو حثها متابعيها على كثرة الانجاب قائلة: “جيبوا عيال حق الكبر وايد زين”.

وتابعت وفق المقطع الذي انتشر على نطاق واسع ورصدته (وطن):“لا تطلعولي نفس الاجانب واحد واثنين وبس لا والله اذا الله معطيك جيب بالكبر تعرفون قيمتهم”.

هذا وانقسم اراء المتابعين حول كلام الهام الفضالة بين مؤيد لكلامها اعتبر ان “العائله الكبيرة أفضل من البيت الخالي، وبين من اعتبر ان كلامها سطحي لمفهوم الانجاب.

التربيه والاهتمام اهم بكثير من الانجاب pic.twitter.com/NV9U9bNyJe — Oshban A (@a3shban) June 3, 2020

علاقة البر التي تجمع بين الوالدين والأبناء والخلق الحسن، يترفع عن النظر للأمر وكأنه مجرد "رد دين" و" خدمة مؤجلة" الأمر أسمى من ذلك بكثير. — . (@ii_at111) June 3, 2020

وفي ذلك كتبت مغردة ردا على الفضالة:”انتظر لين اعجز واعرف قيمتهم ؟ وشبابي كله يضيع وانا اخلف وارضع واركض وراهم ؟”

انتظر لين اعجز واعرف قيمتهم ؟ وشبابي كله يضيع وانا اخلف وارضع واركض وراهم ؟ — . (@rozan543) June 2, 2020

وكتب ناشط آخر:”إخوة يوسف ١١ رموه بالبير وأخو موسى واحد عزّه ورزّه العِبره بالكيف وليس بالكم.”

إخوة يوسف ١١ رموه بالبير

و

أخو موسى واحد عزّه ورزّه

العِبره بالكيف وليس بالكم. — هللو (@ihello060) June 3, 2020

بينما كتب ناشط آخر مؤيدا الفنانة الكويتية في رأيها:”زين ابي ١١ ولد ويرزقني الله من بينهم بولد مثل يوسف يعزني ويعز اخوانه اضنها معادله افضل من الواحد واحد يعزلي ١١ افضل من واحد يعزلي واحد”

زين ابي ١١ ولد ويرزقني الله من بينهم بولد مثل يوسف يعزني ويعز اخوانه



اضنها معادله افضل من الواحد

واحد يعزلي ١١ افضل من واحد يعزلي واحد — High-quality (@Vialords) June 3, 2020

يذكر ان الهام الفضالة لديها ابنتنان هما فجر والنور من زوجها الصحفي خليل التميمي وابنة اثالثة هي منى العتيبي من زوجها الأول.