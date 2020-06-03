“شاهد” إلهام الفضالة تثير الجدل بدعوتها الكويتيين إلى هذا الأمر ببث مباشر من على الأريكة وابنتها بجانبها

تسبب الفنانة الكويتية إلهام الفضالة في حالة واسعة من الجدل بين متابعيها الذين انقسموا إلى مؤيد ومعارض لرأيها، بعدما دعت مواطنيها وحثتهم على كثرة الإنجاب وعدم التقيد بتنظيم النسل.
وفي بث مباشر على تطبيق “إنستغرام” ظهرت “الفضالة” من داخل منزلها رفقة ابنتها وهي تتحدث عن اخر اعمالها الفنية كما أجابت على العديد من التساؤلات المتعلقة بحياتها الخاصة.
وكان الجزء الأكبر من حديثها هو حثها متابعيها على كثرة الانجاب قائلة: “جيبوا عيال حق الكبر وايد زين”.
وتابعت وفق المقطع الذي انتشر على نطاق واسع ورصدته (وطن):“لا تطلعولي نفس الاجانب واحد واثنين وبس لا والله اذا الله معطيك جيب بالكبر تعرفون قيمتهم”.
هذا وانقسم اراء المتابعين حول كلام الهام الفضالة بين مؤيد لكلامها اعتبر ان “العائله الكبيرة أفضل من البيت الخالي، وبين من اعتبر ان كلامها سطحي لمفهوم الانجاب.
وفي ذلك كتبت مغردة ردا على الفضالة:”انتظر لين اعجز واعرف قيمتهم ؟ وشبابي كله يضيع وانا اخلف وارضع واركض وراهم ؟”
وكتب ناشط آخر:”إخوة يوسف ١١ رموه بالبير وأخو موسى واحد عزّه ورزّه العِبره بالكيف وليس بالكم.”
بينما كتب ناشط آخر مؤيدا الفنانة الكويتية في رأيها:”زين ابي ١١ ولد ويرزقني الله من بينهم بولد مثل يوسف يعزني ويعز اخوانه اضنها معادله افضل من الواحد واحد يعزلي ١١ افضل من واحد يعزلي واحد”
يذكر ان الهام الفضالة لديها ابنتنان هما فجر والنور من زوجها الصحفي خليل التميمي وابنة اثالثة هي منى العتيبي من زوجها الأول.