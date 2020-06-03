“شاهد” إعلامي كويتي يفتح النار على المصريين ويهددهم بـ”الجزمة” اذا قالوا مصر حررت الكويت!

وجه الإعلامي الكويتي وليد السهلي، رسالة لاذعة للمصريين “غير المحترمين” على حد تعبيره، والذين هاجموا الكويتيين عبر “السوشيال ميديا” بعد هجوم الكويتية ريم الشمري عليهم، ومطالبتها بطردهم من بلادها.

وقال السهلي في فيديو رصدته “وطن”: “أوجه رسالتي إلى المصريين غير المحترمين عبر السوشيال ميديا، لم نكن نريد أن نرد عليكم لأن مستوانا كإعلام أعلى منكم، تقولون أن الكويتي لا يسوى جزمة، أنت لا تسوى حتى شلن”.

وأضاف السهلي هجومه اللاذع: “لو فيك خير، لا تأتي لدينا لتعمل، والكويت التي تقول أنها للعرب وليس للكويتيين، أقول لك أنها للكويتيين وإنت تعمل فيها، لا يعجبك الأمر إذاً غادر إلى بلدك ودعهم يدللونك فيها”.

طفح الكل : من بعض المصرين الغير محترمين الذين تطاولوا على رمز الكويت والكويتين والى كل معفن يتطاول على الكويت وأهل الكويت #الكويت_خط_احمر #الكويت pic.twitter.com/GHbwGs60my — 🇰🇼 الإعلامي : وليد السهلي 🇰🇼🇸🇦🇧🇭 (@waleed12615) June 2, 2020

واستطرد: “لا شيء لك بالكويت، أنت مجرد موظف، بعد انتهاءك تذهب للمطار، وتخرج برة، وحسافة نجيب نفس أشكالكم”.

وحاول السهلي ألا يُعمم هجومه، فقال: “هناك محترمين نضعهم على رأسنا، لكن الحثالة التي تشتم وتتطاول، وسكتنا عنهم، وتريدون محاسبة الذين تحدثوا عنهم منا، تاكلون ـــ وطفح الكيل”.

وقال إن تاريخ الكويت أفضل من تاريخ مصر، وأنهم أكثر أصالة أيضاً والدليل وقفة الكويت مع جميع الدول والأجناس، وتابع: “أما أنتم منذ بداية الأزمة تتحدثون فقط عن النقود، لا أحد يتحدث إلا عن النقود، جميع المسئولين لديكم لا يتحدثون إلا بالنقود، حتى الشحادين فيكم يتكلمون بفلوس”.

وأضاف: “هناك مصريين محترمين تحترمهم، بينما الذين يشتمون الكويت عبر السوشيال ميديا، لا مذهب ولا ضمير، وإذا كنتم تعتقدون أنكم حررتونا من صدام الحسين كل تبن”.

وهدد قائلاً: “لن نسكت عن أي أحد منكم سيتكلم عن الكويت، وسنمسح به البلاط، ومن يتكلم عن أمير الكويت سنمسح فيه الأكبر من البلاط، بالجزمة، والعين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم، وأتمنى رسالتي توصل لكل حقير تطاول عالكويت”.

وكانت الأزمة بين الكويتيين والمصريين قد أخذت منحى آخر، حين قامت ريم الشمري بنشر مقطع فيديو تٌطالب خلاله بطرد المصريين من الكويت، واصفةً إياهم بـ”الجالية الوسخة”، قبل أن تُفجر مفاجأة وتعترف أن والدتها مصرية، ولكن انتمائها وحبها للكويت دفعها إلى هذا الهجوم، وتمسكها بموقفها ضد المصريين.

فوق كل الكلام العنصري المقزز

اتفضلوا طلعت امها مصرية

😥#ريم_الشمري pic.twitter.com/LDSQqXt5Gm — مشعل 🔥 (@MeshalShamali) May 30, 2020

ودخل دبلوماسيين وأمراء كويتيين على خط الأزمة، وآخرهم الشيخة إقبال الصباح، من العائلة الحاكمة في الكويت، التي أكدت على متانة العلاقات بين الشعبين المصري والكويتي.

وقالت الشيخة إقبال الصباح إن المصريين بـ الكويت في قلب الكويتيين أينما كانوا داخل الكويت أو خارجها، مضيفة: “بصفة شخصية وبصفتي شيخة من الأسرة الحاكمة في الكويت أرسل تحياتي الى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والجيش المصري وإلى الشعب المصري العظيم المقيم على أرض الكويت وخارجها”.

قدمت “الصباح” الاعتذار الشديد على الإهانة التي طالت المصريين من المواطنه الكويتية ريم الشمري والتي أكدت أنها ستحاسب قانونيا على هذه الإهانة.