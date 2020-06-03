اعتقال نائب أردني سابق ونجله يكشف تفاصيل خطيرة ويوجه اتهامات أخطر لجهاز المخابرات العامة

ألقت السلطات الأردنية، القبض على المعارض والنائب الأردني السابق، “أحمد عويدي العبادي”، والمعارض الأردني “صبري العضايلة”.

وذكرت وسائل إعلام أردنية بأنه تم توقيف العبادي والعضايلة، أمس الثلاثاء، بحسب مذكرة من مدعي عام محكمة أمن الدولة، وذلك بسبب منشورات له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تهاجم الحكومة وطريقة إدارة الدولة.

في يوم واحد إعتقال شيخ الأحرار صبري العضايلة والدكتور أحمد عويدي العبادي

موجة الإعتقالات التي نشهدها منذ فترة تدل على أن القرارات القادمة لن تعجب أحد

والمرحلة القادمة ستشهد حملة أوسع من الإعتقالات لتخويف الشعب وإخراسه، وكالعادة الجبان سيزداد جبناً والحر لن يزداد إلا ثبات وقوة. pic.twitter.com/myKfWpsAcs — Laith Mohammed ⚖ (@LaithMo01736667) June 2, 2020

وقال “نميّ” نجل النائب الأسبق العبادي، واصفاً عملية توقيف والده بأنها “عملية اختطاف جاءت بعد استدراج من قبل المخابرات العامة”.

وتابع نجل المعتقل العبادي بأن والده في السبعينات من عمره ولديه عديد من الأمراض المزمنة، محملاً السلطات الأردنية كامل المسئولية عن حياته.

ونوّه العبادي لأن نشر والده لمذكراته خلال فترات اعتقاله السابقة قد تكون السبب في عملية توقيفه حالياً.

الحرية لكل صاحب حق ولكل صاحب رأي ولكل صاحب موقف الحرية ل:

الشيخ صبري العضايلة

الدكتور احمد عويدي العبادي

البطل عبد الله ابو صايل.

النائب سليم بطاينة

السيد معتصم البطاينة…ولكل حر كريم.

أ.ح.ز — احمد حسن الزعبي (@alzoubi_ahmed) June 2, 2020

وكان العبادي قد أسس “الحركة الوطنية الأردنية” عام 2006، وتم اعتقاله لاحقاً وتم توجيه عدة تهم له، بعد تصريحات “عالية السقف” من قبله، طالت الملكة رانيا العبدالله وأسرتها، ووزير الداخلية، ومسئولين آخرين.

إعتقال … احمد العويدي العبادي،…صبر العضايلة،…جهاد الدريدي، ….عبدالله الخلايلة، محمد تركي بني سلامة، ….سليم البطاينة



بس اطمنوا ما في سجن بيوسع شعب … — عروبه يحيى الخوالده (@1orobah) June 2, 2020

كما شغل العبادي فيما مضى منصب نائب في البرلمان الأردني، وعقيد متقاعد من القوات المسلحة الأردنية.

كما واعتقلت السلطات الأردنية في نيسان الماضي، النائب السابق المهندس “سليم البطاينة” والذي فجرت قضية اعتقاله اشتباكات وأزمة في محافظة إربد الأردنية ولا زال معتقلاً حتى اللحظة”.

واعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بأن حقوق الإنسان وحرية التعبير باتت مهددة بالأردن، عقب عمليات الاعتقال تلك واعتقال عدداً من “الحراكيين”.