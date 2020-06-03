اعتقال نائب أردني سابق ونجله يكشف تفاصيل خطيرة ويوجه اتهامات أخطر لجهاز المخابرات العامة
ألقت السلطات الأردنية، القبض على المعارض والنائب الأردني السابق، “أحمد عويدي العبادي”، والمعارض الأردني “صبري العضايلة”.
وذكرت وسائل إعلام أردنية بأنه تم توقيف العبادي والعضايلة، أمس الثلاثاء، بحسب مذكرة من مدعي عام محكمة أمن الدولة، وذلك بسبب منشورات له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تهاجم الحكومة وطريقة إدارة الدولة.
وقال “نميّ” نجل النائب الأسبق العبادي، واصفاً عملية توقيف والده بأنها “عملية اختطاف جاءت بعد استدراج من قبل المخابرات العامة”.
وتابع نجل المعتقل العبادي بأن والده في السبعينات من عمره ولديه عديد من الأمراض المزمنة، محملاً السلطات الأردنية كامل المسئولية عن حياته.
ونوّه العبادي لأن نشر والده لمذكراته خلال فترات اعتقاله السابقة قد تكون السبب في عملية توقيفه حالياً.
وكان العبادي قد أسس “الحركة الوطنية الأردنية” عام 2006، وتم اعتقاله لاحقاً وتم توجيه عدة تهم له، بعد تصريحات “عالية السقف” من قبله، طالت الملكة رانيا العبدالله وأسرتها، ووزير الداخلية، ومسئولين آخرين.
كما شغل العبادي فيما مضى منصب نائب في البرلمان الأردني، وعقيد متقاعد من القوات المسلحة الأردنية.
كما واعتقلت السلطات الأردنية في نيسان الماضي، النائب السابق المهندس “سليم البطاينة” والذي فجرت قضية اعتقاله اشتباكات وأزمة في محافظة إربد الأردنية ولا زال معتقلاً حتى اللحظة”.
واعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بأن حقوق الإنسان وحرية التعبير باتت مهددة بالأردن، عقب عمليات الاعتقال تلك واعتقال عدداً من “الحراكيين”.