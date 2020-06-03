“شاهد” إعلامية كويتية تتفوق على أحمد موسى: مصر ستقود العالم بعد كورونا!

تفاعل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالكويت ومصر، مع مقطع فيديو مقتطف من مقابلة للإعلامية الكويتية “عايشة الرشيد”، والتي وصفت فيه دولة مصر العربية بأنها “الدولة القوية وستقود العالم” ما أثار موجة سخرية واسعة بين النشطاء.

ووثق المقطع المتداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورصدته “وطن”، حديث الإعلامية الكويتية التي قالت: “مصر الآن هي الدولة القوية وهي بالعالم الجديد ما بعد كورونا ستكون هي الدولة التي ستقود العالم، فلذلك أيضاً لا ننسى جماعة الإخوان الإرهابيين، التنظيم الدولي”.

عايشه رشيد :مصر ستقود العالم بعد #كرونا 😂😂



طيب ردو عليها انتو pic.twitter.com/HfMAK3SOdH — كـــويتيــه أصيــــلــه 🇰🇼 (@KUWTIYA) June 2, 2020

وتابعت الإعلامية الكويتية في حديثها الذي أثار سخرية واسعة بين متابعيها: ” الآن بعد ما يتفكك الاتحاد الأوروبي، رح يتفكك انتهى دوره، وانظروا الأحداث الجارية بأمريكا، وبريطانيا، نفس الشي، الآن ما عادت هذه هي الدول العظمى”

وأثار حديث الإعلامية الكويتية ردود أفعال عديدة من قبل المغردين الذين هاجموا محتوى ما قالت، موجهين لها النصيحة بأنها إذا كانت تحب مصر بهذا الشكل، فلتذهب للعيش فيها، على حد قولهم.

وفي ذلك قالت إحدى المعلقات: “يا ليتك يا عايشة تعيشين في مصر أنت و فجر السعيد تحبونها وتحبكم روحوا هناك وفكونا منكم فرقاكم عيد”.

يا ليتج يا عايشه تعيشين في مصر أنت و فجر السعيد تحبونها وتحبكم روحو هناك وفكونا منكم فرقاكم عيد — أم الشيخ (@umshiakhalislam) June 2, 2020

فيما علّق مغرد آخر وقال: “نتمنى ذلك والله لكن للأسف ليس مع دعم الفاسدين من الإعلاميين وعائشة رشيد حالها حال هؤلاء المذيعين بتبيع سمك في بحر الوهم للناس حسبي الله عليهم وكما قيل من المعضلات توضيح الواضحات”.

نتمنى ذلك والله لكن للاسف ليس مع دعم الفاسدين من الاعلاميين وعائشه رشيد حاله حاله هؤلاء المذيعين بتبيع سمك في بحر 👇👇👇يبيعون الوهم للناس حسبي الله عليهم وكما قيل من المعضلات توضيح الواضحات pic.twitter.com/u2sLViSbnR — صوت الامه (@F16kwe) June 2, 2020

ويأتي حديث الإعلامية الكويتية عايشة الرشيد حول مصر بالتزامن مع حالة تجاذب وتراشق إعلامي كبيرة تشهدها مواقع التواصل الاجتماعي بين مغردين مصريين وكويتيين، تخللها قذف وإهانات لتاريخ كلا الشعبين، وسط مطالبات عاقلة بالتراجع عن تلك الممارسات وأن يكن الجميع للشعوب العربية الحب والاحترام.