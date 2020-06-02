“الشعب الإسرائيلي جبار”.. كاتب سعودي “لسانه طويل” هذا ما قاله عن الفلسطينيين وفجر موجة غضب واسعة

تصدى مغردون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، للكاتب السعودي “المتصهين” رواف السعين، بعد تطاوله على الشعب الفلسطيني في تغريدة أثارت جدلاً واسعاً، معتبراً الفلسطينيين بالجواسيس.

وقال السعين، في تغريدته التي رصدتها “وطن”: “وجود دوله إسرائيلية أفضل بكثير من وجود دوله فلسطينية، الشعب الاسرائيلي شعب جبار يعمل وينجز ويصنع ويشتري ويبيع؟، عكس الفلسطيني الذي يعيش على الصراخ والولولة والمؤامرات والخراب والتجسس والدمار وشتم الشعوب العربية أولها السعودية”.

وجود دوله اسرائيليه افضل بكثير من وجود دوله فلسطينيه،

الشعب الاسرائيلي شعب جبار يعمل وينجز ويصنع ويشتري ويبيع ؟

عكس الفلسطيني الذي يعيش على الصراخ والولوله والمؤامرات والخراب والتجسس والدمار وشتم الشعوب العربيه اولها السعوديه pic.twitter.com/1JvwchuG7m — رواف ابن السعين/ كاتب سعودي (@rwoafalsoain) June 1, 2020

وفي السياق، رد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على تصريحات الكاتب السعودي المضللة، مؤكدين أن هذه التصريحات تأتي في إطار الترويج للتطبيع السعودي الإسرائيلي.

نختلف معاك تماما استاذ رواف — مهند الفايدي⁦⁦🇪🇬⁩⁦❤️⁩⁦✌️⁩ (@As4x99) June 1, 2020

عفوا

رب العالمين اصدق

هذا كلام ربي

انتقد بعض الفلسطينين ولاكن ما ادافع عن محتلين pic.twitter.com/6qJPt73sGw — sj (@Jehad36438301) June 1, 2020

للاسف اتابعك

من يتابعك والله على خطر

مالم تستغفر الله وتحذف

كلامك — أبو ناصر (@naaser12333) June 1, 2020

يا اخ رواف لا تكون يهودي اكثر من اليهود

ما هكدا تورد الآبل — K.S.A TAVON75 (@tavon1454) June 2, 2020

كأنك تطلب دعم القضية الاسرائيلية بدلاً عن القضية الفلسطينية ؟؟ هل هذا صحيح ؟ — فارس التمّــام (@farisgst) June 1, 2020

أستاذ رواف انا من خلال متابعة ل منشوارتك تأكدت بأنك تكره جميع شعوب الأرض وأحيانا يتصور لي انك تكره نفسك فهذا المنشور دلالة واضحة على ذلك اليهود من المغضوب عليهم كيف تمدح وتفضل الذين قتلوا الأنبياء والمرسلين وتطاول على رب العالمين بهذا كأنك مؤيد لهم ومؤمن بذلك. .? — Ⓜ.T.ALKALDE💡 (@MTK970) June 1, 2020

اتايد وجود دولة قامت علي شلال الدم ومازالت تسفك الدماء وتتوسع

اتايد ان يتم تمكنهم من اراضي عربية اخرى ومناطق من السعوديه كما هو مخططهم

اتايد سفك الدماء العربية ودماء الابرياء

اتايد هيمنتهم وتخكمهم في المنطقة وجعل اصحاب الارض عبيد لديهم

ارجع الي كتاب الله — كنز الزعيم السيسي (@kenzelsisy) June 1, 2020

وهذه ليست المرة الأولى التي يتطاول بها الكاتب السعودي على الفلسطينيين وقضيتهم، حيث احتفت إسرائيل مؤخراً بمزاعمه التي قال فيها إن الفلسطينيين باعوا أرضهم، مشككاً في نسبهم وأصولهم الكنعانية.