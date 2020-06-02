رواف السعين
رواف السعين
الهدهد

“الشعب الإسرائيلي جبار”.. كاتب سعودي “لسانه طويل” هذا ما قاله عن الفلسطينيين وفجر موجة غضب واسعة

كتب وطن
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تصدى مغردون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، للكاتب السعودي “المتصهين” ، بعد تطاوله على في تغريدة أثارت جدلاً واسعاً، معتبراً الفلسطينيين بالجواسيس.

وقال السعين، في تغريدته التي  رصدتها “وطن”: “وجود دوله إسرائيلية أفضل بكثير من وجود دوله فلسطينية، الشعب الاسرائيلي شعب جبار يعمل وينجز ويصنع ويشتري ويبيع؟، عكس الفلسطيني الذي يعيش على الصراخ والولولة والمؤامرات والخراب والتجسس والدمار وشتم الشعوب العربية أولها السعودية”.

وفي السياق، رد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على تصريحات الكاتب السعودي المضللة، مؤكدين أن هذه التصريحات تأتي في إطار الترويج للتطبيع السعودي الإسرائيلي.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتطاول بها الكاتب السعودي على الفلسطينيين وقضيتهم، حيث احتفت مؤخراً بمزاعمه التي قال فيها إن الفلسطينيين باعوا أرضهم، مشككاً في نسبهم وأصولهم الكنعانية.

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