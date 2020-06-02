شمس الكويتية تستعرض “مؤخرتها” .. ومي العيدان تنشر لها صورة تذكّرها بالماضي!

تعرّضت الفنانة الكويتية شمس لانتقادات وسخرية واسعة من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعين بعد نشرها صوراً تستعرض فيها “رشاقتها”.

وظهرت “شمس” الصور بإطلالةٍ جديدة رآى فيها متابعون أنّ الفنانة الكويتية تحاول استعراض مؤخرتها، لكنّهم قابلوا تلك الصور بتعليقاتٍ ساخرة، معتبرين أن ذلك نتاج عمليات تجميل وليس رشاقة .

لسان حال البعض الله يخلي العمليات pic.twitter.com/kfnQo7OvN8 — Sarvitch (@Sarvitch) June 2, 2020

كله شد ومشد وشفط ونحت الفلوس تغير كل شي قبل_________________بعد pic.twitter.com/ArColJXqu8 — 🇰🇼الحافظ الله ياكويت🇰🇼 (@love__q8___) June 2, 2020

هذا تبرج وسفور وعرض لحم تحت مسمى رشاقة .

بس مجرد تلاعب في المصطلحات . — خذ العلم (@AbuAbdulih00) June 2, 2020

الله يخلي عيادات التجميل والفلوس بس — N (@llvsai) June 2, 2020

رفضك يازمانى يا اوانى يامكانى انا عايز اعيش فى كوكب تانى فى عالم تانى فى لسه امانى😪😪 pic.twitter.com/z3yVEr49dv — ♎️𝑴𝑺𝑯𝑨𝑬𝑳 (@ALharbiyshosho) June 2, 2020

من جانبها نشرت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل مي العيدان صورة صادمة لــ”شمس” قبل وبعد عمليات التجميل .

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