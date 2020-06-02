شمس الكويتية تستعرض “مؤخرتها” .. ومي العيدان تنشر لها صورة تذكّرها بالماضي!

تعرّضت الفنانة الكويتية شمس لانتقادات وسخرية واسعة من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعين بعد نشرها صوراً تستعرض فيها “رشاقتها”.
وظهرت “شمس” الصور بإطلالةٍ جديدة رآى فيها متابعون أنّ الفنانة الكويتية تحاول استعراض مؤخرتها، لكنّهم قابلوا تلك الصور بتعليقاتٍ ساخرة، معتبرين أن ذلك نتاج عمليات تجميل وليس رشاقة .
من جانبها نشرت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل مي العيدان صورة صادمة لــ”شمس” قبل وبعد عمليات التجميل .
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