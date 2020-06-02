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شمس الكويتية تستعرض “مؤخرتها” .. ومي العيدان تنشر لها صورة تذكّرها بالماضي!

كتب وطن
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تعرّضت الفنانة الكويتية شمس لانتقادات وسخرية واسعة من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعين بعد نشرها صوراً تستعرض فيها “رشاقتها”.

وظهرت “شمس” الصور بإطلالةٍ جديدة رآى فيها متابعون أنّ الفنانة الكويتية تحاول استعراض مؤخرتها، لكنّهم قابلوا تلك الصور بتعليقاتٍ ساخرة، معتبرين أن ذلك نتاج وليس رشاقة .

من جانبها نشرت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل صورة صادمة لــ”شمس” قبل وبعد عمليات التجميل .

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