“انقلبت الآية”.. “شاهد” ماذا فعل متظاهرون بأحد عناصر الشرطة في نيويورك والكاميرات ترصد ما جرى

تداول ناشطون مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مُروع يُظهر لحظة الاعتداء على أحد عناصر الشرطة الأمريكية في مدينة نيويورك.

وأظهر مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن”، لحظة تجمع ثلاثة أشخاص حول شرطي كان يحرس المكان، وقيامهم بضربه بآلة حادة على رأسه، بينما يقوم ملتقطوا الفيديو بشتمه بألفاظ خارجة، ثم يفروا جميعاً هاربين، تاركين الشرطي مُصاباً، وفي حالة ذهول.

الاعتداء على رجل شرطة في مدينة نيويورك pic.twitter.com/BN4gmYYmjY — ZaidBenjamin (@ZaidBenjamin5) June 2, 2020

ولم يكن هذا المقطع هو الوحيد الذي يرصد هجوم المتظاهرين على رجال الشرطة، فقد أظهر مقطع آخر قيام مجموعة بحرق سيارات فارهة داخل توكيل “مرسيدس” العالمي.

وقام المتظاهرون كما يظهر بالفيديو الذي رصدته “وطن”، بكتابة عبارات معبرة عن غضبهم من قتل الشرطة الأمريكية لجورج فلويد، ثم أحرقوا عددا كبيرا من السيارات، وسُمع دوي طلقات نار خارجه.

وكان رئيس بلدية نيويورك، بيل دي بلاسيو، قد أعلن فرض حظر تجول ليلي في نيويورك اعتبارا بسبب أعمال الشغب التي تحصل على خلفية وفاة جورج فلويد على يد الشرطة.

وجاء في تغريدة لدي بلاسيو “تحدّثت مع الحاكم (ولاية نيويورك) آندرو كومو وحفاظا على سلامة الجميع قررنا فرض حظر تجول في مدينة نيويورك هذا المساء، يدخل حيّز التنفيذ عند الساعة 11 ليلا ويرفع عند الخامسة فجرا”، محتذيا بذلك حذو نحو 40 مدينة أميركية أخرى.

كما أعلن رئيس بلدية المدينة وحاكم الولاية، وكلاهما ديمقراطي، أنّهما سيعمدان إلى “مضاعفة انتشار الشرطة” في مواجهة التظاهرات التي تعصف منذ مساء الخميس بأكبر مدينة في الولايات المتحدة.

وفي نهاية الأسبوع الماضي اتّسعت رقعة المواجهات بين المتظاهرين والشرطة واشتدّت حدّتها، مع حرق سيارات ونهب متاجر، ولا سيّما في جادّة برودواي الشهيرة في مانهاتن.