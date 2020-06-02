“شاهد” ماذا حدث في الساعات الأخيرة للفنان المصري حسن حسني قبيل وفاته

كشف “هشام” نجل الفنان المصري الراحل حسن حسني تفاصيل الساعات الأخيرة من حياة والده.

وقال نجل الفنان إنّ والده قضى شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد، بصحة جيدة غير أنه شعر بألم في الصدر قبل ذلك بيومين وكانت المرة الأولى التي يشتكي فيها من قلبه.

وأضاف أنه تبين وجود جلطة، مما اضطر الأطباء لتركيب قسطرة في القلب وبعد 5ساعات وبسبب عامل التقدم في السن لم يتحملها ووافته المنية.

وتوفي حسن حسني في الساعات الأولى من صباح السبت الماضي إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة أودت بحياته عن عمر يناهز 89 عامًا.

واقتصرت جنازة الفنان الراجل على حضور عدد قليل من الأسرة والأقارب.

أما من زملائه في الوسط الفني، فقد لوحظ تغيب معظم المشاهير، فيما حضر التشييع المطرب الشعبي سعد الصغير، والفنان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية.

ويبدو أنّ غياب الفنانين المصريين عن تشييع الفنان حسن حسني كإجراء احترازي من فيروس كورونا.

واصيبت “فاطمة ابنة الفنان حسن حسني، بحالة انهيار شديدة، خلال مراسم دفن والدها.

وعمّت حالة من الحزن بين الفنانين ومشاهير العالم العربي، وظهر ذلك جلياً في تغريدات نعيهم للفنان حسن حسني التي نشروها عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعيّ.