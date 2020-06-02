تعريها بسبب ضغوط نفسية.. “شاهد” رسالة خاصة من ناشط سعودي لـ هند القحطاني “المهووسة بالجنس” تثير الجدل

وجه الناشط السعودي عبد العزيز العقلا، عبر مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي رسالة خاصة للناشطة السعودية المشهورة المقيمة بأمريكا “هند القحطاني” أثارت موجة جدل واسعة.

وقال “العقلا” في مقطع الفيديو المتداول والذي أثار موجة جدل واسعة: “سناباتي هذه موجهة مو للمشهورة ولا للمؤثرة ولا للمدونة، بل للمعلمة هند القحطاني”.

وتابع: “العوامل المحيطة ممكن تأثرعلى النفسية وممكن تخلي الشخص يأخذ اجراءات هو مو مقتنع فيها، وانا عارف هند القحطاني كل اللي عملته من مناظر وصور مقاطع مخلة للأداب كل هذا جت من ضغوط نفسية وضغوط المجتمع ممكن انتقام، لكن في أسباب كثيرة”.

واستمر: “هند أسأتي لقبيلة القحطاني للشعب السعودي لأطفالك مستقبلاً، لا أحد يقلي ما الك دخل، لا لا، لكن لما تطلع بمنبر كبير وكل الناس تشوفك، وكل السعوديين يشوفوك، أنتي أسأتي لنا كلنا”.

وأضاف:”انك ودك تصيري مشهورة هذ حق من حقوقك ولكن كيف انشهرتي، خلي عندك ذكرى حلوة قدام الناس، خلي الناس لما يقفل البرنامج يذكرونك بالخير ويصفونك وصف خير، كان يقدم أشاء جميلة يقدم نصائح، مش يطبل ويرقص”.

وزاد: “عيالك بكرة يكبرون ويصيرون شباب، رح يعانون من المجتمع، ويشعرون بالنقص. لا تنتقمين من حياتك السابقة بحق نفسك وأسرتك وأهلك”.

وتابع: “تراجعي عن اللي سوتيه وطلعي للناس بشكل مختلف، هند أنتي معلمة قم للمعلم ووفه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا”.

وأثار حديث الناشط السعودي ردود أفعال عديدة من قبل المغردين عبر مواقع التواصل، والذين منهم من أثنى على حديثه واعتبر بأنه يمارس دينه بتقديم النصيحة للآخرين.

وفي ذلك قال أحد المغردين: “زاه الله خير وما قال إلا الصح وتكلم بأدب واحترام وتراه مشهور من زمان، والي يقول النصح في الخفاء هذا غلط، من يغلط في العلن يرد عليه في العلن هذا الشريعة”.

جزاه الله خير وما قال الا الصح وتكلم بأدب واحترام وتراه مشهور من زمان .



والي يقول النصح في الخفاء هذا غلط ، من يغلط في العلن يرد عليه في العلن هذا الشريعه . — *4 (@oppoiq) June 2, 2020

أما معلق ثاني فقال: “عفواً بس من متى النصيحة وطلب الشخص انو يرجع للطريق الصح يكون عشان خاطر القبيلة وقحطان، المقطع كله ما نصحها لا بالدين ولا فكّرها بالله ما أزعل من الذنب قد زعله على القبيلة وعلى كذا هذي تعتبر لقافه مش نصيحة”.

عفواً بس من متى النصيحه وطلب الشخص انو يرجع للطريق الصح يكون عشان خاطر القبيله وقحطان ؟؟ المقطع كله مانصحها لا بالدين ولا فكّرها بالله

مازعل من الذنب قد زعله على القبيله وعلى كذا هذي تعتبر لقافه مش نصيحه — رَغَد (@Raghadmatr) June 2, 2020

وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية بين كل حين وآخر حالة من الجدل التي تتسبب بإثارتها المدونة السعودية المعروفة “هند القحطاني” والتي اشتهرت ببثها مقاطع الرقص والغناء والتعري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واكتسبت شهرة واسعة باستخدام جسدها لجذب المتابعين بأسلوب رخيص.